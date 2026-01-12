Αντίνο: «10,2 εκατ. ευρώ ο Παναθηναϊκός για το 75%»

Ο Σαντίνο Αντίνο πλησιάσει στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον Χερμάν Γκαρθία Γκρόβα.

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ ανέφερε ότι το τριφύλλι δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ.

