Αντίνο: Ηρθε με τη μητέρα και τον κολλητό του, τέσσερις μάνατζερς και δύο σωματοφύλακες στο αεροδρόμιο

Τέσσερις μάνατζερς ήταν παρόντες στην άφιξη του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος ήρθε μαζί με τη μητέρα του και τον «κολλητό» φίλο του, που εκτελεί και χρέη συμβούλου του.

Άφιξη του Σαντίνο Αντίνο για τον Παναθηναϊκό
Άφιξη του Σαντίνο Αντίνο για τον Παναθηναϊκό | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ/EUROKINISSI
Είθισται οι νέοι παίκτες των ελληνικών ομάδων που έρχονται από τη Λατινική Αμερική να συνοδεύονται από ένα... μπουκέτο ατζέντηδων. Το ίδιο συνέβη σήμερα και με τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο μέχρι το 2030 και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Διότι παρόντες στο αεροδρόμιο ήταν δύο εκπρόσωποι της Roc Nation Sports, δηλαδή του γραφείου που εκπροσωπεί τον 21χρονο εξτρέμ, αλλά και ο Ανδρέας Δημητρίου με τον Τάι της LA Football Consulting. Δηλαδή οι... εν Ελλάδι διαμεσολαβητές που βοήθησαν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Αν ο Αντίνο έχει την απόδοση του Λιβάι Γκαρσία, στου οποίου τη μεταγραφή είχαν και πάλι μεσολάβηση, ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει μια πολύ καλή κίνηση!

