Αντρέ Λουίζ: Ο «καθηγητής» Νταβίντ Λουίζ είδε το… διαμάντι του Ολυμπιακού

Στη Σάντα Κρους, αν είσαι καλός με την μπάλα, γίνεσαι κάποιος. Σε φωνάζουν με το μικρό σου όνομα, σε δείχνουν με το δάχτυλο, σε χειροκροτούν πριν καν καταλάβεις γιατί.

Η Σάντα Κρους δεν είναι καρτ ποστάλ. Είναι μια γειτονιά απλωμένη στη δυτική άκρη του Ρίο ντε Τζανέιρο, μακριά από το βλέμμα των τουριστών, αλλά πολύ κοντά στην αλήθεια της Βραζιλίας. Εκεί, το ποδόσφαιρο δεν είναι παιχνίδι, είναι τρόπος να υπάρξεις. Οι δρόμοι είναι στενοί, τα σπίτια κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο, και οι αυλές μετατρέπονται σε γήπεδα με δύο πέτρες για δοκάρια. Εκεί μεγαλώνουν τα παιδιά που μαθαίνουν να κλωτσούν την μπάλα πριν να γράφουν. Που ονειρεύονται τη διαφυγή. Μια φανέλα. Ένα συμβόλαιο. Μια ευκαιρία.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

