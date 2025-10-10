Απάντηση Παναθηναϊκού σε Ντόντσιτς: «Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε σπίτι μας»

Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά του Παναθηναϊκού στα εγκωμιαστικά σχόλια του Λούκα Ντόντσιτς, που χαρακτήρισε το κοινό των «πρασίνων» στο ΟΑΚΑ ως την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει συναντήσει.

Ο Σλοβένος άσσος των Λέικερς, μίλησε στην εκπομπή «First we feast» και αποθέωσε τους οπαδούς του «τριφυλλιού», ανακαλώντας στη μνήμη του την εποχή που έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, απάντησε στον Ντόντσιτς λέγοντάς του μέσω social media:

«Λούκα Ντόντσιτς, το εκτιμάμε. Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στο σπίτι μας, ώστε να νιώσεις την καλύτερη ατμόσφαιρα από τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου!».

@luka7doncic we truly appreciate it 🙏🏻



Can’t wait to welcome you to our home so you can feel the best atmosphere from the best fans in the world! ☘ https://t.co/SKYtJq9vgf — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 10, 2025



