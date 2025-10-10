Μενού

Απάντηση Παναθηναϊκού σε Ντόντσιτς: «Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε σπίτι μας»

O Παναθηναϊκός απάντησε στον Λούκα Ντόντσιτς καλώντας τον στο Telekom Center Athens.

OAKA - Telekom Center Athens
Άποψη από το Telekom Center Athens | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά του Παναθηναϊκού στα εγκωμιαστικά σχόλια του Λούκα Ντόντσιτς, που χαρακτήρισε το κοινό των «πρασίνων» στο ΟΑΚΑ ως την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει συναντήσει.

Ο Σλοβένος άσσος των Λέικερς, μίλησε στην εκπομπή «First we feast» και αποθέωσε τους οπαδούς του «τριφυλλιού», ανακαλώντας στη μνήμη του την εποχή που έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, απάντησε στον Ντόντσιτς λέγοντάς του μέσω social media:

«Λούκα Ντόντσιτς, το εκτιμάμε. Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στο σπίτι μας, ώστε να νιώσεις την καλύτερη ατμόσφαιρα από τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου!».


 

