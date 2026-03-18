Απίστευτο σκηνικό στο Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί: Η Τσαρούχα δεν άφησε τον Ιτούδη να χαιρετήσει τον Ταμπελίνι

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αν και δυσκολεύτηκε για σχεδόν 25 λεπτά, εν τέλει κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της μαχητικής Παρί, επικρατώντας με 93-82 για το εξ΄αναβολής ματς της 21ης αγωνιστικής της Euroleague.

Με τη νίκη της αυτή, η περσινή κάτοχος του EuroCup «ανέβηκε» στο 19-11 και την πέμπτη θέση, έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο, το αναβληθέν ντέρμπι απέναντι στην συμπολίτισσα Μακάμπι Τελ Αβίβ.

