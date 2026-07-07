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Το απίστευτο ξέσπασμα του Μέσι μετά την ανατροπή της Αργεντινής: Έκλαιγε σαν μικρό παιδί

Ο Λιονέλ Μέσι ξέσπασε σε κλάματα μετά την λήξη της αναμέτρησης Αργεντινής - Αιγύπτου 3-2 και την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ.

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Newsroom
Λιονέλ Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι στο ματς Αργεντινή - Αλγερία | ΑΠΕ-ΜΠΕ/AMY KONTRAS
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Ο Λιονέλ Μέσι θα συνεχίσει να γράφει ιστορία και να διεκδικεί ένα ακόμα Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την επική ανατροπή της Αργεντινής και την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ με το 3-2 επί της Αιγύπτου.

Ο 39χρονος σούπερ σταρ δεν άντεξε μετά την λήξη της αναμέτρησης και άρχισε να κλαίει σαν μικρό παιδί στις αγκαλιές των συμπαικτών του, βγάζοντας από μέσα του την πίεση, την χαρά και την ανακούφιση από το συγκλονιστικό ματς.

Ο Μέσι μάλιστα, με το γκολ που πέτυχε, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Μουντιάλ με 8 τέρματα ενώ υπενθυμίζεται ότι παραλίγο να αποδειχθεί μοιραίος, καθώς αστόχησε σε πέναλτι (το δεύτερο που χάνει στην διοργάνωση).

Επιπλέον, έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων φτάνοντας τα 21 και ο πρώτος στις ασίστ, με εννέα.

Το Σάββατο (11/07) στο Κάνσας η Αργεντινή θα παίξει με τον νικητή του Ελβετία - Κολομβία.

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