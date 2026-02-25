Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν εναντίον του Κουτλουάι: «Κλόουν που λέει το όνομά του για τα κλικς»

Ο Σέιν Λάρκιν, έχει μείνει εκτός δράσης για πάνω από τρεις μήνες λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα. Αν και η ομάδα ανακοίνωσε ότι ο Λάρκιν θα ενταχθεί στο ρόστερ για το Κύπελλο Τουρκίας της προηγούμενης εβδομάδας, τελικά δεν πάτησε παρκέ.
Μετά το τουρνουά, ο πρώην αστέρας τουρκικού μπάσκετ, Ιμπραήμ Κουτλουάι σχολίασε την κατάσταση: «Ο Πάμπλο Λάσο ήθελε να φέρει τον Σέιν Λάρκιν στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Μπεσίκτας, αλλά ο Λάρκιν δεν ήθελε να μπει στο παιχνίδι».
