Μενού

Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν εναντίον του Κουτλουάι: «Κλόουν που λέει το όνομά του για τα κλικς»

O Σέιν Λάρκιν δεν άφησε αναπάντητα όσα είπε ο Ίμπο Κουτλουάι για τον αγώνα με τη Μπεσίκτας, γράφοντας ένα «μανιφέστο» 800 λέξεων.

Reader symbol
Newsroom
larkin
EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο Σέιν Λάρκιν, έχει μείνει εκτός δράσης για πάνω από τρεις μήνες λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα. Αν και η ομάδα ανακοίνωσε ότι ο Λάρκιν θα ενταχθεί στο ρόστερ για το Κύπελλο Τουρκίας της προηγούμενης εβδομάδας, τελικά δεν πάτησε παρκέ.

Μετά το τουρνουά, ο πρώην αστέρας τουρκικού μπάσκετ, Ιμπραήμ Κουτλουάι σχολίασε την κατάσταση: «Ο Πάμπλο Λάσο ήθελε να φέρει τον Σέιν Λάρκιν στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Μπεσίκτας, αλλά ο Λάρκιν δεν ήθελε να μπει στο παιχνίδι».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ