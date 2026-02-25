Μάρτιν Σορτ: Αυτοκτόνησε η 42χρονη κόρη του διάσημου ηθοποιού

Η κόρη του γνωστού ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 42 ετών.

Από τις πληροφορίες των διεθνών μέσω ενημέρωσης προκύπτει πως ο θάνατός της είναι αποτέλεσμα αυτοκτονίας.

Τη Δευτέρα (23/02), η αστυνομία κλήθηκε σε ένα σπίτι στο Λος Άντζελες σχετικά με περιστατικό που αφορούσε γυναίκα. Το ιατροδικαστικό γραφείο επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για αυτοχειρία.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτήν την απώλεια και ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή από όλους και θα μείνει στη μνήμη μας για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο» ανέφερε η οικογένεια, σε λιτή της ανακοίνωση.

Ο Μάρτιν Σορτ και η σύζυγός του Νάνσι Ντόλμαν, η οποία πέθανε το 2010 από καρκίνο, είχαν υιοθετήσει την Κάθριν και άλλα δύο παιδιά, τους Όλιβερ και Χένρι.

Η Κάθριν εργάστηκε ως κοινωνική λειτουργός και είχε πτυχίο ψυχολογίας. Παρέμεινε, ως επί το πλείστον, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά παρευρέθηκε σε μερικές εκδηλώσεις με τον πατέρα της ανά τα χρόνια.