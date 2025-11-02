Απλή διαφορά νοοτροπίας

Η ένατη αγωνιστική δεν έχει ντέρμπι. Ως εκ τούτου όποιος από τους μεγάλους στραβοπατούσε θα είχε να αντιμετωπίσει γκρίνιες. Οι αγωνιστικές που κερδίζουν και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ είναι έτσι κι αλλιώς ελάχιστες. Ηδη στραβοπάτησε ο ΠΑΟ χάνοντας στο Βόλο. Και την γλύτωσε ο Ολυμπιακός που φάνηκε να κάνει ό,τι μπορεί για να δυσκολέψει την ζωή του στο ματς με τον Αρη αλλά τα κατάφερε να κερδίσει. Τα δυο ματς αυτά είναι ενδεικτικά της διαφοράς νοοτροπίας των δυο ομάδων.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε για μια ακόμα φορά την καλύτερη σύνοψη του ματς του Ολυμπιακού μιλώντας στο τέλος του παιγνιδιού του. «Τελικά αντέξαμε. Δεν ξέρω πως, αλλά ευτυχώς αντέξαμε» είπε. Ο Βάσκος πρέπει να έχει πλέον συνηθίσει τον Ολυμπιακό να παίζει σε χαμηλές στροφές πριν και μετά τα ματς του στα Τσάμπιονς λιγκ: έχω εξηγήσει ότι η παρουσία του σε αυτή την διοργάνωση θα κάνει φέτος την σεζόν του πολύ δύσκολη και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

