Από άσημος ποδοσφαιριστής με φτωχά social σε 1,5 εκατ. followers - Γιατί απασχολεί τόσο ο Τιμ Πέιν

Ο αμυντικός της Νέας Ζηλανδίας, Τιμ Πέιν (Tim Payne) έχει γίνει, άθελά του, κεντρική φιγούρα στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Καλός Διαδικτυακός Σαμαρείτης διαπίστωσε ότι είχε ελάχιστους followers στα social media και πήρε την κατάσταση στα χέρια του.

Ο 32χρονος αθλητής ζούσε μία ήρεμη ζωή και ενημέρωνε τους περίπου 4.500 followers του για τις εμπειρίες του, μέχρι που τον ανακάλυψε ο Αργεντίνος influencer El Scarso (γνωστός και ως Βάλεν Σκαρσίνι).

Ο Scarso πρέπει να είχε πολύ ελεύθερο χρόνο στα χέρια του καθώς έκανε έρευνα στα προφίλ όλων των ποδοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στο επερχόμενο Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, για να μπορέσει να βρει εκείνον με την μικρότερη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Όταν τον εντόπισε είχε συνολικά 4.700 followers στο Instagram. Και ζήτησε από το κοινό του να κάνει κάτι γι΄αυτό. Τότε ο Πέιν άρχισε να λαμβάνει χιλιάδες ειδοποιήσεις το λεπτό. Μέσα σε λίγες μέρες, έφτασε στο 1,5 εκατομμύριο, κερδίζοντας περίπου 1.000 ακολούθους το λεπτό, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του Guardian.

«Έχουν μείνει μόνο μερικές μέρες πριν αρχίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και όλοι περιμένουμε να πανηγυρίσουμε την εθνική μας ομάδα. Αλλά τι θα γινόταν αν υπήρχε ένας παίκτης που μας ένωνε όλους, ένας ποδοσφαιριστής που υποστηρίζουμε όλοι, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς του;» διερωτήθηκε ο Σκαρσίνι.

«Έψαξα τις εθνικές ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τους λιγότερο γνωστούς παίκτες. Αφότου τούς ανέλυσα έναν έναν, τον βρήκα. Στο γκρουπ G, στη Νέα Ζηλανδία, υπάρχει ο Τιμ Πέιν. Είναι ο λιγότερο γνωστός. Δεν έχει ούτε 5.000 followers».

Κάλεσε τους διαδικτυακούς του φίλους να τον αναφέρουν παντού. «Πρέπει να κάνουμε βίντεο για να μπουστάρουμε τον θρύλο του Τιμ Πέιν. Εάν έχετε το άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα του Παγκοσμίου, ανεβάστε μία φωτογραφία με το δικό του. Ο στόχος είναι να δούμε πόσος κόσμος θα ξέρει τον Τιμ Πέιν μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ».

Να σημειωθεί πως ο ίδιος ο Σκαρσίνι έχει κάτι πάνω από μισό εκατομμύριο, με τον εκλεκτό του να τον έχει ξεπεράσει σημαντικά.

Πλέον, ο λογαριασμός του Πέιν είναι μεγαλύτερος και απ΄αυτόν του αρχηγού της ανδρικής ομάδας της Νέας Ζηλανδίας και γνωστού αθλητή της Νότιγχαμ Φόρεστ, Κρις Γουντ.

Υπάρχει και σύνθημα για τον Νεοζηλανδό αμυντικό, με τους στίχους να είναι γραμμένοι στα ισπανικά και να υμνούν το μεγαλείο του.

Ο ίδιος, αρχικά, δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί και αυξάνονταν έτσι οι followers. «Αναρωτιόμουν γιατί υπήρχε τέτοια έκρηξη στα social και εντόπισα το post σου» ανέφερε στον «ευεργέτη» του. «Εκτιμώ την αγάπη. Σε ευχαριστώ αδελφέ».

«Ήταν τρελές οι τελευταίες 48 ώρες. Ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που εκπροσωπώ τη χώρα μου και ευχαριστώ για την αγάπη απ΄όλο τον πλανήτη» σχολίασε.