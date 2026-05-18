Mundial: Η απειλή για το Παγκόσμιο έρχεται από «ψηλά» - Το ζήτημα των drones και τα αντίμετρα των ΗΠΑ

Ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για να «θωρακίσουν» το Παγκόσμιο Κύπελλο (Mundial) από μία απροσδόκητη απειλή, αυτή ενός «στόλου» από drones που ενδέχεται να πλήξουν τη διοργάνωση.

Οι λόγοι για την αναταραχή είναι ποικίλοι, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης εξοπλισμού για την παρακολούθηση και τη χρήση αντιμέτρων κατά των drones, του δίμηνου κλεισίματος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που έβλαψε την προετοιμασία, και των νέων αρχών που διέπουν τη χρήση των μη επανδρωμένων μηχανημάτων.

Τα κενά επιδεινώνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με το διεθνές πρωτάθλημα, το οποίο αναμένεται να φέρει εκατομμύρια οπαδούς στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, κατά το ρεπορτάζ του Politico.

Η «σκιά» των drones στο Mundial

Oρισμένοι - ειδικά τοπικοί αξιωματούχοι σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια - ανησυχούν τόσο για την απειλή όσο και για το ποιος θα φέρει την ευθύνη σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.

«Εάν υπάρξει κάποιο περιστατικό, θα υπάρξει πολλή επίρριψη ευθυνών», δήλωσε ένας αξιωματούχος της βιομηχανίας drones, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να μιλήσει ειλικρινά για ζητήματα επιβολής του νόμου. «Όλοι θα ψάχνουν για έναν αποδιοπομπαίο τράγο».

Οι αξιωματούχοι ασφαλείας ανησυχούν για μια σειρά πιθανών απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από ενοχλητικές πτήσεις που μπορεί να διακόψουν αγώνες, ακόμα και πιο σοβαρές ή στοχευμένες επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο τραυματισμού τα πλήθη.

Τον Απρίλιο, ο Διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, Σον Κάραν, δήλωσε στους νομοθέτες ότι η υπηρεσία του αντιμετώπιζε δυσκολίες στην απόκτηση τεχνολογίας κατά των drones. Αν και δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με την έλλειψη, τα τυπικά αντίμετρα περιλαμβάνουν φορητά εργαλεία ανίχνευσης ή παρεμβολών, καθώς και αισθητήρες ή κάμερες ραδιοσυχνοτήτων.

Επέκρινε επίσης «προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού», ενώ σημείωσε ότι η υπηρεσία δαπάνησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια τον τελευταίο ενάμιση χρόνο για να ενημερωθεί.

Ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι «το επίπεδο απειλής είναι εξαιρετικά υψηλό», ειδικά σε περιοχές εκτός των σταδίων, μιλώντας γενικά για το συνολικό περιβάλλον ασφαλείας.