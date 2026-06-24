Από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό ο Μουσταφά Φαλ: Στα πράσινα για τα επόμενα 3 χρόνια

Στα πράσινα θα ντύνεται ο Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα τρία χρόνια καθώς ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Φαλ είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Ο 34χρονος σέντερ, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι η πρώτη μεταγραφή της δεύτερης εποχής Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για να πάρει ελληνικό διαβατήριο και να μην καταλαμβάνει θέση ξένου, όπως τόνισε σε ανάρτησή του στα social media κι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επισημαίνοντας πως «...το τυπικό μένει για να βγάλει την ταυτότητά του».

Μουσταφά Φαλ: Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Ο Φαλ γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1992 στο Παρίσι, έχει ύψος 2.18μ. και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του το 2011 από τη Γαλλία και τους Poitiers 86, όπου και παρέμεινε ως το 2014, πριν «μετακομίσει» στην AS Monaco (2014-2015). Η επόμενη χρονιά τον βρήκε στους Antibes Sharks, με τους οποίους αναδείχθηκε κορυφαίος μπλοκέρ του γαλλικού πρωταθλήματος.

Τη σεζόν 2016-2017 αγωνίστηκε στην Élan Chalon με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας, έχοντας 11.5 πόντους, 8.3 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ και 2 τάπες κατά μέσο όρο σε 45 αγώνες. Την ίδια χρονιά αγωνίστηκε στον τελικό του FIBA Europe Cup, όπου η ομάδα του έχασε από τη Nanter 92, με τον ίδιο να ανακηρύσσεται κορυφαίος παίκτης του τελικού.

Πριν από την έναρξη της επόμενης σεζόν στη Γαλλία, ο Μουσταφά Φαλ συμμετείχε στο NBA Summer League 2016 στο Las Vegas με τους Los Angeles Lakers.

Τον Ιούλιο του 2017, μετακινήθηκε στην τουρκική Sakarya BB και ολοκλήρωσε τη σεζόν έχοντας 9.1 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 2 τάπες κατά μέσο όρο.

Στις 26 Ιουλίου 2018, ο Φαλ υπέγραψε συμβόλαιο με τη ρωσική Lokomotiv Kuban της VTB, έχοντας με 7.1 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 1 τάπα ανά αγώνα.

Τον Ιούλιο του 2019 επέστρεψε στην Τουρκία για λογαριασμό της Turk Telekom και μαζί της αναδείχθηκε μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας του Basketball Champions League, έχοντας 11.6 πόντους, 7.7 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ και 1.8 τάπες σε 27.9 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Στο πρωτάθλημα Τουρκίας μέτρησε κατά μέσο όρο 12 πόντους, 8.2 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.5 τάπες.

Για τη σεζόν 2020-21, υπέγραψε συμβόλαιο με την ASVEL, αγωνιζόμενος μαζί της στην EuroLeague, έχοντας 8.8 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 1 τάπα ανά 22 λεπτά στο παρκέ. Επίσης, κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας και στον τελικό με την JDA Dijon Basket αναδείχθηκε MVP με 11 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 τάπες. Παράλληλα, ο Φαλ πήρε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν στο πρωτάθλημα Γαλλίας, καθώς είχε 5.2 ριμπάουντ και 1.2 μπλοκ κατά μέσο όρο.

Τον Ιούνιο του 2021 υπέγραψε στον Ολυμπιακό, όπου και αγωνίστηκε για πέντε χρόνια, κατακτώντας ένα τρόπαιο EuroLeague (2026), τέσσερα πρωταθλήματα (2022, 2023, 2025, 2026) και τρία κύπελλα Ελλάδος (2022, 2023, 2024). Συνολικά, στις σεζόν που έχει αγωνιστεί στην EuroLeague μετράει 7.3 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 1 τάπα κατά μέσο όρο, ενώ στο πρωτάθλημα της GBL έχει 7.2 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.3 τάπες ανά αγώνα.

Πέραν της αξιόλογης παρουσίας του σε συλλογικό επίπεδο, ο Μουσταφά Φαλ έχει διαγράψει μια εξαιρετική πορεία και ως μέλος της Εθνικής Γαλλίας. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, όπου και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Τον Σεπτέμβριο του 2022 κατέκτησε ένα ακόμα ασημένιο μετάλλιο αυτή τη φορά στο Eurobasket, ενώ συμμετείχε και στο FIBA Basketball World Cup 2023».