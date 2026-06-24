Κουφονήσια: Σοκ με τον αιφνίδιο θάνατο 23χρονης – Κατέρρευσε στο δωμάτιο με τον σύντροφό της

Σοκ και ανείπωτη θλίψη επικρατεί στα Κουφονήσια μετά τον αιφνίδιο θάνατο μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών. Η άτυχη κοπέλα βρισκόταν στο νησί μαζί με τον σύντροφό της και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.

Το μοιραίο βράδυ, η νεαρή γυναίκα είχε δειπνήσει σε γνωστό κατάστημα του νησιού. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση όταν επέστρεψε στο κατάλυμά της.

Μέσα στο δωμάτιο, η 23χρονη ένιωσε έντονη αδιαθεσία και υπέστη δύο διαδοχικές λιποθυμίες, γεγονός που προκάλεσε τον απόλυτο πανικό στον σύντροφό της.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών και του ιατρικού προσωπικού του νησιού, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να την επαναφέρουν, η νεαρή κοπέλα δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της.