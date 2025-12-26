Αποδεκατισμένος ο Παναθηναϊκός από γρίπη Α: Κινδυνεύει με αναβολή το ματς με Μαρούσι

Σε καθεστώς απόλυτης συναγερμού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η γρίπη Α «χτύπησε» μαζικά την ομάδα μόλις λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Οκτώ παίκτες και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου έχουν διαγνωστεί θετικοί, δημιουργώντας σοβαρή αβεβαιότητα γύρω από τη διεξαγωγή της αναμέτρησης με το Μαρούσι για τη Stoiximan GBL.
Με το διαθέσιμο ρόστερ να αποδεκατίζεται, η αυριανή (27/12) αναμέτρηση βρίσκεται στον αέρα, ενώ σε περίπτωση αναβολής το παιχνίδι αναμένεται να μετατεθεί για τις 29 ή 30 Δεκεμβρίου.
Στο «πράσινο» στρατόπεδο, η προτεραιότητα είναι ξεκάθαρη: η προστασία της υγείας παικτών και προσωπικού. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, καθώς το απρόοπτο υγειονομικό πλήγμα ανατρέπει τον αγωνιστικό σχεδιασμό και δημιουργεί έντονη ανησυχία ενόψει της κρίσιμης συνέχειας.
