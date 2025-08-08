Αποκαλύφθηκε ο λόγος που πετάνε πράσινα sex toys στους αγώνες του WNBA: Μεγάλη οργάνωση κρύβεται από πίσω

Σε μάστιγα τείνει να εξελιχθεί η ανόητη συνήθεια να πετάνε τελευταία στα παρκέ του WNBA (το ΝΒΑ των γυναικών που παίζεται αυτή την εποχή) πράσινα γυναικεία βοηθήματα του sex. Μάλιστα, την τελευταία φορά, ένα από αυτά πέτυχε τη Σόφι Κάνιγχαμ στο πόδι, η οποία όλως τυχαίψς είχε κάνει σχετική ανάρτηση. Το περιστατικό έλαωε χώρα στην Crypto.com Arena στο παιχνίδι των Ιντιάνα Φίβερ με τους Λος Άντζελες Σπαρκς. Κρατήστε το όνομα του γηπέδου.

wnba | X

Η 28χρονη Κάνιγχαμ, είχε καλέσει μέσω social media το κοινό να σταματήσει να πετά τέτοια αντικείμενα, ενώ μετά το ατυχές συμβάν έγραψε: «Δεν μπορεί να με πέτυχε στ’ αλήθεια αυτό το πράγμα. Ήξερα πως δεν έπρεπε να το είχα γράψει».

ανάρτηση | X

Η προπονήτρια των Σπαρκς, Λιν Ρόμπερτς, χαρακτήρισε το περιστατικό «γελοίο, ηλίθιο και επικίνδυνο», τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των παικτών είναι απόλυτη προτεραιότητα» και κάλεσε το κοινό να δείξει σεβασμό προς το άθλημα.

SOPHIE CUNNINGHAM GOT HIT BY A DILDO 😭 pic.twitter.com/WVW9DaAalu — BricksCenter (@BricksCenter) August 6, 2025

Φταίει όμως το κοινό; Ή πρόκειται για κάτι πιο οργανωμένο;

Το περιστατικό στην Crypto.com Arena ήταν το τρίτο μέσα σε μία εβδομάδα. Είχαν προηγηθεί αυτά σε Σικάγο και Τζόρτζια. Εκεί μάλιστα είχε εντοπιστεί και συλληφθεί ο υπαίτιος και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για διατάραξη κοινής τάξης, προσβολή της δημοσίας αιδούς και παραβίαση ιδιωτικής περιουσίας.

Move over Buffalo, someone threw a lime green dildo on the court during play in Atlanta pic.twitter.com/VXOjE790Bm — CJ Fogler 🫡 (@cjzero) July 30, 2025

Σύμφωνα με το CNN, ανεπιβεβαίωτες αναφορές στα social media κάνουν λόγο για παρόμοια περιστατικά και σε γήπεδα στο Φοίνιξ και τη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο τα αντικείμενα να φτάσουν στο παρκέ.

H USA Today αποκάλυψε ποιος κρύβεται από πίσω

Όλο αυτό λοιπόν δεν φαίνεται να είναι τυχαίο ή μεμονωμένο, αλλά κάτι οργανωμένο. Η USA Today αποκάλυψε πως οι crypro bros ευθύνονται και μάλιστα «δεν είναι αστείοι, δημιουργικοί, επαναστατικοί ή οποιαδήποτε από τις άλλες λαμπερές αφηγήσεις που έχουν φανταστεί οι ίδιοι» τονίζει σχετικά το δημοσίευμα.

«Είναι μισογύνηδες, επιδεικνύοντας την ανωριμότητα και την ανασφάλειά τους με τον πιο παλιό δυνατό τρόπο» καταλήγει.

WNBA | X

Τι είναι οι crypto bros και τι ζητάνε; Θέλουν, σύμφωνα με την USA Today, να περάσουν ένα μήνυμα για την τοξικότητα της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων, με ένα είδος «χιούμορ» το οποίο όμως χτυπάει βάναυσα τον ιερό χώρο του αθλητισμού και φυσικά υποτιμά και προσβάλει τις γυναίκες.

Είναι οι δημιουργοί ενός meme coin κρυπτονομισμάτων, του Green Dildo Coin. Αυτοί ανέλαβαν την ευθύνη γι αυτή την ανοησία και μάλιστα ένας εκπρόσωπος τους είπε στη USA Today ότι δεν είχαν σκοπό να καταστρέψουν το WNBA. Αντίθετα, όπως είπε, οι κρυπτο-αδελφοί προσπαθούν να διαιωνίσουν μια κουλτούρα που καλλιεργείται γύρω από αστεία, φάρσες και ακροβατικά.

Ο εκπρόσωπος της κρυπτονομισματικής ομάδας επεσήμανε επίσης ότι αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των sex toys, πετιούνται και σε άλλες αθλητικές εκδηλώσεις.

Αλλά ένα sex toy που πετιέται — επανειλημμένα — σε γυναικείους αγώνες είναι πολύ διαφορετικό από το να το πετάξεις σε έναν ανδρικό αγώνα.

Από τις 29 Ιουλίου, έχουν πεταχτεί σεξουαλικά βοηθήματα σε έξι αγώνες WNBA σε πέντε διαφορετικές πόλεις. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τρίτο του πρωταθλήματος.

Αγώνας WNBA | AP

«Πρόκειται για μια συντονισμένη εκστρατεία παρενόχλησης που έχει σχεδιαστεί για να υπενθυμίσει στις παίκτριες του WNBA και στους οπαδούς τους ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει ο γυναικείος αθλητισμός τα τελευταία χρόνια, το παιχνίδι δεν θα είναι ποτέ ισότιμο» τονίζει η USA Today.

Ακόμα και η επιλογή του πράσινο γυναικείου σεξουαλικού βοηθήματος δεν έγινε τυχαία.

«Στόχος ήταν η συγκέντρωση προσοχής και η αντίδραση στην κεντρική δομή εξουσίας εντός του χώρου των κρυπτονομισμάτων. Ως μορφή διαμαρτυρίας η ομάδα μας λάνσαρε το Meme Coin στις 28 Ιουλίου και άρχισε να διεισδύει στις αρένες του WNBA με φοσφοριζέ πράσινα sex toys σχεδιασμένα να μοιάζουν με Green Candle συναλλαγών».

Μάλιστα η οργάνωση προαναγγέλλει κι άλλες διαμαρτυρίες στο εγγύς μέλλον προσθέτοντας ωστόσο οτι «θα έχουν άλλη μορφή, θα είναι πιο light και διαφορετικό «γούστο».

Οι crypto bros, όπως και να χει, τράβηξαν την προσοχή που ήθελαν, ωστόσο έστρεψαν τον κόσμο απέναντί τους.

