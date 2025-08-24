Αποκάλυψη από τον διεθυντή της «Belgrade Arena» για το Final 4 του 2026: «Η Ευρωλίγκα λέει να πάμε Αθήνα»

Σε μία σημαντική αποκάλυψη προχώρησε ο Γενικός Διευθυντής της «Belgrade Arena», που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει και πάλι το Final 4 της Euroleague του 2026.

Τα δύο φαβορί είναι το Βελιγράδι και η Αθήνα, με τον Γκρμπόβιτς ωστόσο να αποκαλύπτει ότι το ΟΑΚΑ έχει αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο για τη διοργάνωση του 2026.

Αναλυτικά όσα είπε σε podcast:

«Τώρα για παράδειγμα, έχουμε μείνει μόνοι με την Αθήνα, για μία ας πούμε διαμάχη για το Final Four του 2026. Ήμασταν οι μόνοι που κάναμε αίτηση πέρυσι, για όλα τα τρία χρόνια του Final Four, το 2025, το 2026 και το 2027. Κανείς άλλος δεν έκανε αίτηση. Δύο μέρες πριν ψηφίσει η διοίκηση της Ευρωλίγκας, το Άμπου Ντάμπι εμφανίστηκε. Αυτό δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς της Ευρωλίγκας.

Σε ρωτάνε από την πίεση αίματός σου, μέχρι το χρώμα ματιών σου, για να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις. Έξι από εμάς, συμπληρώσαμε πολλά έγγραφα. Και μας είπαν ότι επέλεξαν το Άμπου Ντάμπι επειδή μας έδωσε χρήματα, οπότε πάμε εκεί. Η IMG παίρνει τα μισά χρήματα, αφού έκανε τη συμφωνία, κάποιο ποσοστό πηγαίνει στην ECA και οι ομάδες πήραν τα λίγα που περίσσεψαν», είπε και συνέχισε:

«Ειδικά οι μεγαλύτερες ομάδες δεν θα πάνε στην Αθήνα λόγω του Γιαννακόπουλου, επειδή προσβάλει την Ευρωλίγκα και τα πάντα και όλους. Ωστόσο, η τωρινή διεύθυνση της Ευρωλίγκας λέει ότι δεν έχει σημασία που μας προσβάλει. Σκεφτείτε τι έκανε στον Φλορεντίνο Πέρεθ. Δεν πειράζει, θα πάμε στο ΟΑΚΑ είπαν.

Και συνήθως, εμείς έχουμε Σέρβους εσωτερικούς προδότες που θα κάνουν τα πάντα για να μην το πάρουμε και η Αθήνα να το πάρει. Δεν θα σκεφτούν τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα τον ανταμείψουν που τους αποκαλεί μαφία. Αλλά η διεύθυνση της Ευρωλίγκας λέει ότι δεν πειράζει. Η ECA είναι ουδέτερη. Η IMG θέλει απλώς τα χρήματα».

