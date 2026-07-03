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Αποκάλυψη Athletic για τον ρόλο Μαρινάκη στη μεταγραφή Άντερσον: «Εξαιρετικός σκακιστής»

Οι διαπραγματεύσεις για τον Έλιοτ Άντερσον κορυφώθηκαν με σκληρή στάση του Βαγγέλη Μαρινάκη

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Βαγγέλης Μαρινάκης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης | INTIME NEWS / ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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Οι διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον στη Μάντσεστερ Σίτι εξελίχθηκαν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, με τον ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη, να διατηρεί αμετακίνητη στάση ως προς την αποτίμηση του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με την έγκυρη ιστοσελίδα «Athletic», οι συζητήσεις διήρκεσαν αρκετές εβδομάδες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έφτασαν κοντά σε αδιέξοδο.

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