Μουντιάλ: Τον έψαχναν στη Βοστώνη και αυτός λιαζόταν στη Βαρκελώνη - Βρετανός οπαδός ξεσήκωσε τις αρχές

Ένας Βρετανός οπαδός αξιοποίησε στο έπακρο το άσχημο παιχνίδι που του έπαιξε η τύχη, αφού έχοντας πάρει τον δρόμο για το Μουντιάλ 2026, κατέληξε «ναυαγός» στην Ισπανία.

Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ ξεκίνησε να πάει στη Βοστώνη των ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο εντοπίστηκε μετά από 10 ημέρες στη Βαρκελώνη, χωρίς να έχει ιδέα ότι τον αναζητούσε η οικογένειά του.

Επικοινώνησε τελευταία φορά με τους συγγενείς του από την Καταλονία στις 21 Ιουνίου, μία ημέρα αφότου είχε αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μουντιάλ 2026 - «Αποκλείστηκε» με το καλημέρα

Ο φανατικός οπαδός της Λιντς Γιουνάιτεντ είχε ως ενδιάμεση στάση τη Βαρκελώνη προτού επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τη Βοστώνη, όπου η Εθνική Αγγλίας επρόκειτο να αντιμετωπίσει την Γκάνα.

Ωστόσο, λίγο μετά την άφιξή του στη Βαρκελώνη έχασε το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο ήταν αποθηκευμένα όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του.

Διαβάστε ακόμα: Ο 3χρονος αδερφός του Γιαμάλ έχασε το μυαλό του με το γκολ της Ισπανίας και έγινε η φάτσα της ημέρας

«Έχασε το τηλέφωνό του σχεδόν αμέσως μόλις έφτασε στη Βαρκελώνη και δεν γνώριζε απ’ έξω κανέναν από τους αριθμούς τηλεφώνου που ήταν αποθηκευμένοι σε αυτό», δήλωσε ο αδερφός του, Γκάρι, στη The Sun.

Όπως εξήγησε, ο Χιούιτ δεν σκέφτηκε να απευθυνθεί στη βρετανική πρεσβεία, καθώς είχε ακόμη στην κατοχή του το διαβατήριο και τα χρήματά του και πίστευε ότι δεν υπήρχε λόγος να ζητήσει βοήθεια.

Συνέχισε να απολαμβάνει τις διακοπές του στη Βαρκελώνη, χωρίς να ξέρει ότι η οικογένειά του τον αναζητούσε.

Μουντιάλ 2026 - Το έζησε στο «τέρμα»

Χάνοντας όμως το κινητό του και μην έχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο, ήταν «εντελώς ανυποψίαστος» για την τεράστια κινητοποίηση που είχε ξεκινήσει η οικογένειά του προκειμένου να τον εντοπίσει.

«Απλώς συνέχισε να απολαμβάνει τις ημέρες του στη Βαρκελώνη, παρακολουθώντας τους αγώνες της Αγγλίας στα μπαρ της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αδερφός του.

Η τελευταία ένδειξη που είχαν οι συγγενείς του ήταν φωτογραφίες που είχε αναρτήσει στο Facebook από ένα μπαρ της Βαρκελώνης, πριν χαθούν τα ίχνη του.

Την ίδια ώρα, η βρετανική Υπηρεσία Εξωτερικών και η Interpol ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του, ενώ η οικογένειά του απηύθυνε δημόσια έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να κοινοποιήσουν τις σχετικές αναρτήσεις.

Τελικά, ύστερα από 10 ημέρες, η βρετανική πρεσβεία στην Ισπανία κατάφερε να εντοπίσει το ξενοδοχείο όπου διέμενε, αξιοποιώντας τις κινήσεις της τραπεζικής του κάρτας, και την επόμενη μέρα τον έφερε σε επικοινωνία με την οικογένειά του.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο αδερφός του εξέφρασε την ανακούφιση και τη χαρά της οικογένειας για την ευτυχή κατάληξη της περιπέτειας.