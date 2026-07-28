Αποκάλυψη Gazzetta: Ο Πάρκερ δεν βρίσκει τα λεφτά και ο Παναθηναϊκός παραμονεύει!

Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για τη Βιλερμπάν, καθώς το φιλόδοξο οικονομικό πλάνο που είχε καταρτίσει ο Τόνι Πάρκερ και οι συνεργάτες του φαίνεται πως συναντά πολύ σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση του.
Παρά τις προσπάθειες που γίνονται τις τελευταίες ημέρες από το επιτελείο του Πάρκερ, μέχρι στιγμής δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονη αβεβαιότητα γύρω από τη σύνθεση του ρόστερ εν όψει της νέας σεζόν.
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