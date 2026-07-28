Ο Μανώλης Μητσιάς απάντησε για το «εμπάργκο» Χατζιδάκι: «Λυπηρό, αυτά τα τραγούδια είναι και του λαού»

Στην απαγόρευση που τον υποχρέωσε να απαγγείλει, αντί να τραγουδήσει, τον «Γιάννη τον φονιά» του Μάνου Χατζιδάκι, σε πρόσφατη συναυλία του, αναφέρθηκε ο Μανώλης Μητσιάς, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «πολύ λυπηρό» και πρόσθεσε πως τελικά το κοινό έδωσε τη λύση.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, δεν δόθηκε άδεια να ερμηνευτούν συνθέσεις του Μάνου Χατζιδάκι.

Ο ερμηνευτής κατέφυγε έτσι στο να απαγγείλει, αντί να τραγουδήσει, το κομμάτι «Ο Γιάννης ο φονιάς». Μιλώντας στο Ogdoo.gr περιέγραψε πώς βίωσε το συγκεκριμένο περιστατικό.

Μητσιάς: «Αυτά τα τραγούδια ανήκουν και στον λαό»

Σχετικά με την απαγόρευση και στη σχέση που έχει με το έργο του Μάνου Χατζιδάκι και του Νίκου Γκάτσου, ο Μανώλης Μητσιάς δήλωσε:

«Ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός για εμένα που έχω μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο και έχω ερμηνεύσει τόσα σημαντικά τραγούδια τους.

Η Αγαθή Δημητρούκα έλαβε μήνυμα από την μεριά Χατζιδάκι ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τραγούδια σε μουσική του Μάνου. Προσπάθησα να επικοινωνήσω για να δω τι συμβαίνει αλλά δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο» και εξήγησε πως η αντίδραση του κοινού τη δεδομένη στιγμή ήταν πολύ σημαντική:

«Όταν άρχισα να απαγγέλω το τραγούδι "Ο Γιάννης ο φονιάς" ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδησε και τον "Τσάμικο", εγώ δεν μπορούσα να τους συνοδεύσω. Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του».

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Ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος του σπουδαίου συνθέτη, δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του πατέρα του στο συγκεκριμένο αφιέρωμα.

Λίγο πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου μέρους της συναυλίας, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος, ενημέρωσε τους θεατές διαβάζοντας το ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε λάβει στις 3 Ιουλίου.

Στο μήνυμα αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι: «Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».