Κολομβία: Ενέδρα θανάτου σε 27χρονη influencer – Την εκτέλεσαν σε φανάρι έξω από εμπορικό κέντρο

Σοκ προκαλεί η δολοφονία της 27χρονης influencer, Άντζι Μαρσέλα Ραμίρεζ Βάργκας, η οποία έπεσε θύμα δολοφονικής ενέδρας στο Πιταλίτο της νότιας Κολομβίας. Η νεαρή γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμούς σχεδόν εξ επαφής την ώρα που ήταν σταματημένη με το αυτοκίνητό της σε κόκκινο φανάρι, έξω από πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο.

🚨🇨🇴 | En Pitalito (Huila), un nuevo ataque sicarial dejó como víctima a la joven Angie Marcela, asesinada frente al centro comercial Gran Plaza San Antonio la noche del viernes 24 de julio.#Noticias #Pitalito #Huila #Seguridad pic.twitter.com/5KfkPcsyW3 — InfoColombia (@InfoColombia23) July 26, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα την πλησίασαν και ο συνεπιβάτης άνοιξε πυρ εναντίον της. Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο ενημέρωσης «Caracol», η 27χρονη προσπάθησε να διαφύγει οδηγώντας για λίγα μέτρα, πριν χάσει τελικά τον έλεγχο του οχήματος.

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την περιοχή και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό. Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές συνέλαβαν έναν 48χρονο άνδρα που κρυβόταν σε θάμνους, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ως ο εκτελεστής. Ο δεύτερος εμπλεκόμενος κατάφερε να διαφύγει πεζός κατά μήκος της όχθης ενός ποταμού και παραμένει ασύλληπτος.

Στο σημείο της επίθεσης οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τη μοτοσικλέτα και το όπλο των δραστών. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση του συνεργού και την αποκάλυψη των κινήτρων της δολοφονίας, ενώ παραμένει άγνωστο αν η 27χρονη είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν.

#Pitalito 🚨

Así fue la captura del presunto responsable de asesinar a Angie Marcela Ramírez Vargas, este viernes en #Pitalito



Las autoridades informaron que tras una persecución y un contundente operativo policial, fue capturado el presunto responsable del homicidio de una… pic.twitter.com/3iTkwKpcd2 — TSM Noticias (@tsmnoticias) July 25, 2026

Πρόκειται για τη δεύτερη ανθρωποκτονία που καταγράφηκε στον ίδιο δήμο μέσα στην ίδια ημέρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των δολοφονιών στο Πιταλίτο στις 46 για φέτος, σύμφωνα με το «Ecos del Combeima».