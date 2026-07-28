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Κολομβία: Ενέδρα θανάτου σε 27χρονη influencer – Την εκτέλεσαν σε φανάρι έξω από εμπορικό κέντρο

Ενέδρα θανάτου στην Κολομβία σε μια 27χρονη influencer, πυροβολήθηκε εν ψυχρώ σε φανάρι. Συνελήφθη ένας ύποπτος, ασύλληπτος ο συνεργός.

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impresonoticias
Angie Marcela Ramírez Vargas | Instagram / @impresonoticias

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Σοκ προκαλεί η δολοφονία της 27χρονης influencer, Άντζι Μαρσέλα Ραμίρεζ Βάργκας, η οποία έπεσε θύμα δολοφονικής ενέδρας στο Πιταλίτο της νότιας Κολομβίας. Η νεαρή γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμούς σχεδόν εξ επαφής την ώρα που ήταν σταματημένη με το αυτοκίνητό της σε κόκκινο φανάρι, έξω από πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα την πλησίασαν και ο συνεπιβάτης άνοιξε πυρ εναντίον της. Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο ενημέρωσης «Caracol», η 27χρονη προσπάθησε να διαφύγει οδηγώντας για λίγα μέτρα, πριν χάσει τελικά τον έλεγχο του οχήματος.

 

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την περιοχή και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό. Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές συνέλαβαν έναν 48χρονο άνδρα που κρυβόταν σε θάμνους, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ως ο εκτελεστής. Ο δεύτερος εμπλεκόμενος κατάφερε να διαφύγει πεζός κατά μήκος της όχθης ενός ποταμού και παραμένει ασύλληπτος.

Στο σημείο της επίθεσης οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τη μοτοσικλέτα και το όπλο των δραστών. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση του συνεργού και την αποκάλυψη των κινήτρων της δολοφονίας, ενώ παραμένει άγνωστο αν η 27χρονη είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν.

Πρόκειται για τη δεύτερη ανθρωποκτονία που καταγράφηκε στον ίδιο δήμο μέσα στην ίδια ημέρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των δολοφονιών στο Πιταλίτο στις 46 για φέτος, σύμφωνα με το «Ecos del Combeima».

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