Οκτώ χρόνια μετά τη διαρροή προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο χωρίς τη συναίνεσή της, υπόθεση που η ίδια αποκάλυψε δημόσια μέσα από τη συμμετοχή της στο Big Brother, η Χριστίνα Ορφανίδου σημειώνει μια νέα δικαστική νίκη με την τελεσίδικη απόφαση του Πολυμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η πληρεξούσια δικηγόρος της, ο εφιάλτης της δευτερογενούς θυματοποίησης παραμένει καθημερινή πραγματικότητα.

Για την υπόθεση καταδικάστηκαν ποινικά το 2025 ο πρώην σύντροφός της, Αθανάσιος Αλυμπάκης, και η τότε σύντροφός του, Βασιλική Φασούλα. Παράλληλα, τα αστικά δικαστήρια τους υποχρέωσαν να καταβάλουν αποζημίωση για ηθική βλάβη και να δημοσιεύσουν περίληψη της απόφασης στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ενώ η Βασιλική Φασούλα συμμορφώθηκε με τη δικαστική απόφαση, ο Αθανάσιος Αλυμπάκης αρνείται σιωπηρά να προχωρήσει στη σχετική ανάρτηση στο Instagram, παρότι έχει λάβει επίσημη γνώση της εφετειακής απόφασης από τις 24 Ιουνίου 2026.

Η υπεράσπιση τονίζει ότι η δημοσίευση της απόφασης αποτελεί απλώς μια τυπική υποχρέωση που δεν αποκαθιστά την ουσιαστική ζημία. Το μη συναινετικό υλικό συνεχίζει να αναπαράγεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου με εκατομμύρια προβολές, ενώ η Χριστίνα Ορφανίδου δέχεται καθημερινά ύβρεις, απειλές και προσβλητικά μηνύματα.

Η νομική εκπρόσωπος ξεκαθαρίζει ότι θα υποβάλλει μηνύσεις και αγωγές εναντίον οποιουδήποτε διακινεί το υλικό, αποστέλλει άσεμνο περιεχόμενο ή προσβάλλει την υπόληψη της εντολέως της. Ήδη, κατόπιν ερευνών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 15 ανώνυμοι λογαριασμοί.

Οι διαχειριστές τους έχουν οδηγηθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων σε διάφορες περιοχές της χώρας (όπως Πάτρα, Καλάβρυτα, Πέλλα, Σύρος, Θήβα κ.ά.), αντιμετωπίζοντας πλημμεληματικές και κακουργηματικές διώξεις. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ανήλικοι, αλλά και ένας εν ενεργεία αστυνομικός.

Η ανακοίνωση καταλήγει παραδίδοντας στην κοινωνική κρίση όσους επιλέγουν να συγχρωτίζονται με αμετακλήτως καταδικασθέντες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διαμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή απέναντι σε φαινόμενα εκδικητικής πορνογραφίας.