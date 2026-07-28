Ο Δήμος Βερύκιος έβαλε τέλος στη φημολογία - Ανακοίνωσε πού θα βρίσκεται τη νέα σεζόν

Με μια ξεκάθαρη απάντησή του μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμος Βερύκιος ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο δυναμικό του Alpha και του Ηappy Day την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Αυτό ήρθε ως απάντηση σε δημοσίευμα που τον ήθελε να έχει δεχθεί διπλή πρόταση από την Alter Ego που προβλέπει εκπομπή στο νέο ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό του ομίλου αλλά και ρόλο σχολιασμό στο «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Διαβάστε ακόμα: «Μαλλιά κουβάρια» στο Happy Day: Πέταξε το κινητό ο Βερύκιος – «Είσαι ξινισμένη καραβάνα»

«Το Happy Day είναι και παραμένει στην καρδιά μου σταθερή αξία. Καμία σκέψη ή πρόταση για μετακίνηση. Είπαμε ότι και για την επόμενη σεζόν θα είμαστε ΟΛΟΙ μαζί με τη Σταματίνα, τη Μαίρη, την Τίνα, τον Δημήτρη και τον Κώστα. Ό,τι λέμε δεν ξελέμε. Το ραδιόφωνο είναι άλλη υπόθεση».

Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος δηλαδή τη ραδιοφωνική του παρουσία εκεί με την ίδια ανάρτηση αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την επόμενη σεζόν καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο δημοσιογράφος αξιολογεί δύο διαφορετικές προτάσεις που του έχουν έρθει για τα ερτζιανά.