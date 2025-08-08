Αποκάλυψη Guardian: 10 εκατ. ευρώ από την UEFA σε ρωσικές ομάδες, και μηδέν σε ουκρανικές

Αίσθηση προκαλεί απόφαση της UEFA, που ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, να «αποζημιώσει» ρωσικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους με ποσό ύψους 10.800.000 ευρώ, αλλά όχι ουκρανικές ομάδες.

Η αποκάλυψη έρχεται από τον βρετανικό Guardian, που αναφέρει ότι το «έμβασμα» της UEFA καταβλήθηκε ως εισφορά «αλληλεγγύης», ποσά που παρέχονται γενικά σε συλλόγους που δεν αποδίδουν αρκετά καλά σε εγχώριο επίπεδο, για να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ωστόσο, η Ομοσπονδία δεν επιφύλασσε την ίδια στήριξη σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ουκρανίας, καθώς πέντε εξ αυτών, που πληρούν τα κριτήρια, δεν έλαβαν παρόμοια χρηματοδότηση, με την UEFA να προτάσσει ως δικαιολογία πως βρίσκονται σε «ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων».

UEFA: Τα «ραβασάκια» σε ρωσικές ομάδες

Οι ρωσικοί σύλλογοι και η εθνική ομάδα της Ρωσίας έχουν αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις από τότε που ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Παρά την απαγόρευση, η UEFA κατέβαλε 3.305.000 ευρώ σε εισφορές αλληλεγγύης στη ρωσική ποδοσφαιρική ομοσπονδία τη σεζόν 2022-23, ακόμα 3.381.000 ευρώ τη σεζόν 2023-24 και 4.224.000 ευρώ για τη σεζόν 2024-25.

Ταυτόχρονα, οι διευθυντές πέντε ουκρανικών συλλόγων έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έναν Σλοβένο δικηγόρο, στις 27 Ιουλίου για να παραπονεθούν για μια «έκτακτη κατάσταση» στην οποία οι πληρωμές «αλληλεγγύης» τους για τις περιόδους 2023-24 και 2024-25 παρακρατήθηκαν.

Οι ομάδες που επηρεάζονται είναι οι Chornomorets και Real Pharma, οι οποίες εδρεύουν στην Οδησσό, η IFC Metalurg από τη Ζαπορίζια, η FSC Phoenix Mariupol από την κατεχόμενη νότια πόλη-λιμάνι και η FC Metalist 1925 από το Χάρκοβο.

Οι διευθυντές των συλλόγων έγραψαν: «Ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας μας τόσο με την εθνική ομοσπονδία όσο και με τους αξιωματούχους της UEFA, ενημερωθήκαμε ότι το εμπόδιο στις παραπάνω πληρωμές είναι κάποιες εντελώς ασαφείς απαιτήσεις μιας τράπεζας στην Ελβετία, οι οποίες φέρονται να σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση των ποδοσφαιρικών συλλόγων στην "εμπόλεμη ζώνη".

Δεν έχουμε λάβει καμία πιο λεπτομερή πληροφορία ή καμία νομική δικαιολόγηση για αυτούς τους περιορισμούς στις πληρωμές. Η διατύπωση που χρησιμοποιείται σε σχέση με τη "ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων" είναι εντελώς ασαφής για εμάς και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων, ή μάλλον η ζώνη στρατιωτικής επιθετικότητας της Ρωσίας, δεν είναι μια συγκεκριμένη περιοχή της χώρας μας, αλλά ολόκληρη η Ουκρανία», καταλήγει η επιστολή.

Ρώσοι «άριστοι» στην UEFA;

Εκπρόσωπος της UEFA αρχικά ανέφερε ότι θα προβεί σε δηλώσεις για να εξηγήσει τις πληρωμές, αλλά δεν ακολούθησε καμία απάντηση. Η αποκάλυψη έχει εγείρει νέες ανησυχίες σχετικά με τις σχέσεις της UEFA με το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία Ρωσία έχει καταφέρει να διατηρήσει την εύνοια της UEFA επειδή η ομοσπονδία της, η Ρωσική Ποδοσφαιρική Ένωση, δεν έχει τεθεί σε αναστολή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ως πρόσωπο η Πολίνα Γιουμάσεβα -πρώην σύζυγος του «αγαπημένου βιομηχάνου» του Κρεμλίνου, του δισεκατομμυριούχου ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα-, η οποία συμμετέχει στην επιτροπή διακυβέρνησης και συμμόρφωσης της UEFA. Είναι επίσης κόρη ενός πρώην συμβούλου του Πούτιν.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο προπονητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Πετράκοφ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο από την UEFA, επειδή σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian ορκίστηκε να πάρει τα όπλα εναντίον της Ρωσίας μετά την εισβολή της στη χώρα του.

Η Ομοσπονδία προσπάθησε επίσης να επαναφέρει την εθνική ομάδα Κ-17 της Ρωσίας στο διεθνές ποδόσφαιρο το 2023, αλλά η πρόταση αποσύρθηκε αφού δώδεκα εθνικές ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας, εξέφρασαν δημόσια την αντίθεσή τους.