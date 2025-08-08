Το λιμάνι της Γένοβας βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, μετά την αποκάλυψη ότι το φορτηγό πλοίο Bahri Yambu μετέφερε τεράστιο φορτίο στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων εκρηκτικών, πυρομαχικών και τεθωρακισμένων οχημάτων.

Η αποκάλυψη έγινε από περίπου 40 λιμενεργάτες και εργαζόμενους του συλλογικού σχήματος Calp, οι οποίοι ανέβηκαν στο πλοίο και εντόπισαν το μεγάλο φορτίο οπλισμού, ανάμεσα στα οποία και ένα κανόνι Oto Melara, που προορίζεται για εγκατάσταση σε πλοίο της Fincantieri στα ναυπηγεία του Αμπού Ντάμπι.

Armi in porto, scatta il presidio dei lavoratori a varco Etiopia: chiusa la Guido Rossa https://t.co/Syl8Nqofp3 — La Voce di Genova (@lavocedigenova) August 8, 2025

Οι λιμενεργάτες δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο από τη στοίβα των όπλων, προκαλώντας την παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία ζήτησε από τους εργάτες να διαγράψουν το υλικό, όμως το υλικό είχε ήδη διαρρεύσει.

Οι εργαζόμενοι κάλεσαν σε συλλαλητήριο στο Ponte Etiopia, σήμερα 8 Αυγούστου, δηλώνοντας: «Οι λέξεις πλέον δεν αρκούν. Αν θέλατε να μας εξοργίσετε, τα καtαφέρατε».

Παράλληλα, η CGIL (συνδικάτο εργαζομένων) ανακοίνωσε επίσημα μπλοκάρισμα της φόρτωσης του πυροβόλου, επικαλούμενη έλλειψη διαφάνειας και ανησυχίες για τη μεταφορά όπλων σε εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής, όπως η Γάζα και η Σαουδική Αραβία.

Η USB ζήτησε άμεση επιθεώρηση, καταγγέλλοντας ότι το φορτίο δεν συνοδευόταν από την απαραίτητη τεκμηρίωση, παραβιάζοντας τους κανόνες ασφαλείας και τις διεθνείς συμβάσεις.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της συνεχιζόμενης βίας στη Μέση Ανατολή, με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα να εκφράζουν φόβους ότι το λιμάνι της Γένοβας χρησιμοποιείται ως κόμβος για την ενίσχυση πολεμικών επιχειρήσεων.