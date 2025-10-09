Μενού

Αποκάλυψη Κοτσόλη στους Galacticos για τον Τεττέη: «Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολλές ομάδες»

Ο Στέφανος Κοτσόλης ήταν καλεσμένος στους Galacticos και μίλησε για το δίδυμο Τεττέη-Παντελίδη.

Ανδρέας Τετέη
Ο Ανδρέας Τετέη της Κηφισιάς | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Στους Galacticos βρέθηκε ο άλλοτε τερματοφύλακας και νυν τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς, Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος μίλησε για τα όσα συμβαίνουν στο κλαμπ των Β. Προαστίων που είναι μεταξύ των εκπλήξεων της φετινής σεζόν.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο «καυτό» δίδυμο Τεττέη-Παντελίδη που μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες αγωνιστικές, στον προπονητή της ομάδας, Σεμπάστιαν Λέτο αλλά και στη σημερινή (21:45) μάχη της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στη Σκωτία.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

