Αποκάλυψη Κοτσόλη στους Galacticos για τον Τεττέη: «Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολλές ομάδες»

Στους Galacticos βρέθηκε ο άλλοτε τερματοφύλακας και νυν τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς, Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος μίλησε για τα όσα συμβαίνουν στο κλαμπ των Β. Προαστίων που είναι μεταξύ των εκπλήξεων της φετινής σεζόν.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στο «καυτό» δίδυμο Τεττέη-Παντελίδη που μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες αγωνιστικές, στον προπονητή της ομάδας, Σεμπάστιαν Λέτο αλλά και στη σημερινή (21:45) μάχη της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στη Σκωτία.
