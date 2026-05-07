Αποκάλυψη: Ποια είναι η πρόταση της Ντουμπάι στον Φρανσίσκο

Μυθική πρόταση έχει δεχθεί ο Σιλβέιν Φρανσίσκο από την Ντουμπάι για να υπογράψει, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta και για να πειστεί να πει το «ναι» αποδέχεται η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή, να μπει NBA out από την πρώτη κιόλας χρονιά το φετινό καλοκαίρι (έως 15-20 Ιουλίου).

Η πρόταση της Ντουμπάι είναι για 3ετές συμβόλαιο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά που τον καθιστά έναν από τους πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες της Euroleague, έπειτα και από την φετινή εξαιρετική σεζόν που πραγματοποιεί με τη Ζάλγκιρις.

