Καταγγελίες για νέα διαρροή στην Κυψέλη μετά το τσιμέντο - Βίντεο ντοκουμέντο

Μετά το «υγρό τσιμέντο» που πλημμύρισε τους δρόμους της Κυψέλης στα μέσα του περασμένου μήνα, επί 21 μέρες μια μυστηριώδης διαρροή νερού έχει βυθίσει στο σκοτάδι τη βιβλιοθήκη.

Το σκηνικό συμπληρώνουν λεκάνες νερού, ρωγμές και μούχλα.

Όπως αναφέρει η υπεύθυνη, δεν έχει περάσει χρόνος από την ανακαίνιση του χώρου που φιλοξενούσε μαθήματα και εκδηλώσεις.

«Δεν μπορούμε να βρούμε τι ευθύνεται και ένα σημείο επικοινωνίας με κάποιον που θα πάρει την τελική ευθύνη. Δεν ξέρουμε αν συνδέεται με τα έργα του μετρό. Έχουμε επικοινωνήσει με την ΕΥΔΑΠ και μας έχει δώσει 4 αριθμούς προτεραιότητας μέχρι τώρα», καταγγέλουν στον Alpha οι υπεύθυνες τις βιβλιοθήκης.

Η απάντηση της ΕΥΔΑΠ

Σε επικοινωνία του Alpha με την ΕΥΔΑΠ για τη διαρροή στην Κυψέλη, η εταιρεία απάντησε: «Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει ότι πρόκειται για διαρροή σε αφανή αγωγό ύδρευσης για την οποία τα συνεργεία της Εταιρείας προχώρησαν άμεσα σε ακουστικούς ελέγχους προκειμένου να εντοπιστεί και να αποκατασταθεί η βλαβη το συντομότερο δυνατό. Η Εταιρεία εξετάζει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες».