Συναγερμός στη Λευκάδα: Εντοπίστηκε θαλάσσιο drone από ψαράδες

Επαγγελματίες ψαράδες στη Λευκάδα ήρθαν αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο θέαμα την Πέμπτη. Κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο εντόπισαν μη επανδρωμένο σκάφος.

Το μαύρο ταχύπλοο σκάφος με το ιδιαίτερο αεροδυναμικό σχημα εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά με τη μηχανή του να βρισκεται σε λειτουργία, όπως αναφέρει το TheSpotlight.gr.

Το σκάφος περισυνέλεξε το Λιμενικό Σώμα και όπως αναφέρεται πρόκειται για ένα USV ), δηλαδή ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας. Αυτού του είδους η τεχνολογία χρησιμοποιείται παγκοσμίως κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις αλλά και για προηγμένες επιστημονικές έρευνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τοπικές Αρχές έχουν ήδη καταγράψει το συμβάν και το σκάφος βρίσκεται υπό επιτήρηση. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο αναλαμβάνει πλέον τη διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του συγκεκριμένου σκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, το θαλάσσιο drone, το οποίο είναι πιθανότατα ουκρανικής κατασκευής, έχει αναλάβει πλέον το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.