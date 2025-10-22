Απομακρύνεται ο Μπάτλερ για Ολυμπιακό, οδεύει προς Ερυθρό Αστέρα: Πού κολλάει του Αμερικανού

Η περίπτωση του Τζάρεντ Μπάτλερ απασχολεί το τελευταίο διάστημα τον Ολυμπιακό, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές φαίνεται περισσότερο να έχει μεγαλώσει, παρά να έχει μικρύνει.

Από την πλευρά του ο παίκτης στο βήμα που κάνει από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, δε φαίνεται να θέλει να βρεθεί σε μία ομάδα όπου βρίσκονται τρεις χειριστές και γεμάτη περιφέρεια, αλλά κάπου όπου ο ίδιος θα έχει πολύ πιο σίγουρα και δεδομένα λεπτά εντός παρκέ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr