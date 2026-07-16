Απομακρύνεται του Λαρεντζάκη στον Άρη: Η συνάρτηση με Γουόκαπ και το ποσό που αξιώνει ο Ολυμπιακός

Στο Gazz Floor By Novibet της Πέμπτης (16/07), ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Γιάννης Πάλλας μίλησαν για το μέλλον του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Πάλλας είπε: «Ο Ολυμπιακός για να παραχωρηθεί ο Λαρεντζάκης, αξιώνει κάποια χρήματα που ανέρχονται στα 500.000».

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