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Απομακρύνεται του Λαρεντζάκη στον Άρη: Η συνάρτηση με Γουόκαπ και το ποσό που αξιώνει ο Ολυμπιακός

Δείτε όσα αναφέρθηκαν στο Gazz Floor by Novibet, σχετικά με το ενδιαφέρον που υπήρχε από τον Άρη για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

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Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με τη φανέλα του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Στο Gazz Floor By Novibet της Πέμπτης (16/07), ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Γιάννης Πάλλας μίλησαν για το μέλλον του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Πάλλας είπε: «Ο Ολυμπιακός για να παραχωρηθεί ο Λαρεντζάκης, αξιώνει κάποια χρήματα που ανέρχονται στα 500.000».

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