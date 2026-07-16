Σπαρακτική ήταν η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ, μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από το Μουντιάλ, έπειτα από την ανατροπή της Αργεντινής, που έκανε το 2-1.

Η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε σχεδόν τόσο viral, όσο τα highlight του Λιονέλ Μέσι στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κόντρα στην ομάδα της Αγγλίας.

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«Καταρράκωση για εμάς, αλλά οι αναμνήσεις που εμπνέουν μένουν για πάντα. Ευχαριστούμε την ομάδα μας, τον κόσμο και τη χώρα μας για όλα όσα μας έδωσαν σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο», έγραψε ο Μπέκαμ, συγκεντρώνοντας πάνω από 900.000 likes σε μερικές ώρες.

Μάλιστα και η φωτογραφία που επέλεξε να συνοδέψει την ανάρτησή του ήταν συγκλονιστική, καθώς σε αυτήν πρωταγωνιστούσε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος ήταν αγκαλιασμένος με τους συμπαίκτες του μπροστά από τους Άγγλους οπαδούς που περίμεναν ότι αυτή τη φορά θα έφταναν μέχρι τον Τελικό.

O Μπέκαμ και η οικογένειά του παρακολούθησαν τον κρίσιμο αγώνα από κοντά, με εκείνον και τους γιους του να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς στο γκολ του Γκόρντον, αλλά να ζουν την απόλυτη ανατροπή στο τέλος του δεύτερου ημιχρόνου.