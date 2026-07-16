Σε τροχιά ισχυρού κύματος ζέστης εισέρχεται από την Παρασκευή (17/7) η χώρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και κατά τόπους να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται από την Κυριακή έως και την Τρίτη, ενώ αμέσως μετά προβλέπεται απότομη αλλαγή του καιρού με καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Όπως εξηγεί, οι θερμές αέριες μάζες που κινούνται από τη βόρεια Αφρική, αφού επηρέασαν την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ιταλία, επεκτείνονται πλέον προς την Ελλάδα, ανεβάζοντας σημαντικά τον υδράργυρο.

Οι πιο ζεστές ημέρες θα είναι η Κυριακή (19/07), η Δευτέρα και πιθανότατα η Τρίτη, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 έως και 41 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία από την Παρασκευή, με το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας να αγγίζει τους 38 βαθμούς τη Δευτέρα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, στη δυτική Στερεά Ελλάδα και στη δυτική Πελοπόννησο, όπου η επίδραση των μελτεμιών θα είναι περιορισμένη. Εκεί, ο υδράργυρος ενδέχεται να ξεπεράσει τοπικά ακόμη και τους 41 βαθμούς.

Από την Τρίτη αλλάζει το σκηνικό

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το κύμα ζέστης δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Τρίτη (21/07) ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα μας.

Η σύγκρουσή τους με τις θερμές αέριες μάζες αναμένεται να προκαλέσει έντονη αστάθεια, με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από το απόγευμα της Τρίτης και για διάστημα τριών έως πέντε ημερών.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί ότι η ερχόμενη εβδομάδα ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα «επικίνδυνη», καθώς η απότομη μεταβολή του καιρού μπορεί να συνοδευτεί από ισχυρά φαινόμενα.