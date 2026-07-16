Το ξέσπασμα του Μπέλινγκχαμ: Γιατί χαστούκισε τον Μπάρκο μετά το Αργεντινή - Αγγλία

Ο χθεσινός ημιτελικός του Μουντιάλ προσέφερε στους ουδέτερους φανς του ποδοσφαίρου ένα σπουδαίο θέαμα. Άφησε, ωστόσο, μία πολύ πικρή γεύση στους οπαδούς της ομάδας και φυσικά στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Ένα παράδειγμα ήταν μία αντίδραση του γενικά ιδιαίτερα ψύχραιμου σταρ της ομάδας, Τζούντ Μπέλινγκχαμ.

Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος του αγώνα εντοπίστηκε να στέκεται πλάι στους Αργεντινούς που πανηγύριζαν και να χαστουκίζει τον Αργεντινό, Βαλεντίν Μπάρκο. Αμέσως μετά ξέσπασε ένα πιο σοβαρό επεισόδιο στο ενεπλάκησαν και άλλοι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, μέχρι που παρενέβη ο διαιτητής.

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Αυτή η συμπεριφορά του Μπέλινγκχαμ έκανε εντύπωση μιάς και γενικά ο Άγγλος θεωρείται αρκετά ήρεμος στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Δεν είναι παράξενο, λοιπόν, που τα βρετανικά tabloids σκίστηκαν για να βρουν κάποιου τύπου αφορμη που οδήγησε στο ξέσπασμα του Τζουντ.

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O λόγος που ο Μπέλινγκχαμ έχασε την ψυχραιμία του

Για να καταλάβουμε τι συνέβη, και μιάς και δεν έχουμε ακριβώς τα λόγια που ενδέχεται να είπε ο Μπάρκο πλησιάζοντας, πρέπει να ανατρέξουμε μάλλον λίγα λεπτά πριν, όταν στο γκολ ισοφάρισης της Αργεντινής, πολλοί ποδοσφαιριστές πετάχτηκαν από τον πάγκο και έτρεξαν στο κόρνερ για να πανηγυρίσουν.

Φαίνεται ότι ο Μπάρκο δεν ακολούθησε την πορεία των συμπαικτών του αλλά παρέκκλινε από αυτή περνώντας μπροστά από τους απογοητευμένους ποδοσφαιριστές της Αγγλίας και πανηγυρίζοντας επιδεικτικά. Τότε είχε δεχτεί μία πολύ πιο ελαφριά σπρωξιά από τον John Stones. Επέστρεψε στον πάγκο αλλά είχε γίνει κόκκινο πανί για τους παίκτες της Αγγλίας.

Αμέσως μετά το χαστούκι του Μπέλινγκχαμ, ο Μπάρκο αντέδρασε ενώ προς υπεράσπισή του έτρεξε και ο Οταμέντι. Είναι πιθανό πάντως ο Μπέλινγκχαμ να τιμωρηθεί από τη FIFA και έτσι να χάσει τον αγώνα κόντρα στη Γαλλία για την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Μπάρκο έχει παίξει ήδη στην Brighton, ομάδα της Premier League, ενώ είναι πολύ πιθανό μέσα στο καλοκαίρι να υπογράψει στην Chelsea.