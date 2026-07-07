Αργεντινή - Αίγυπτος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο το απόγευμα της Τρίτης (07/07) στο μεγάλο ματς της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026.
Ο διαιτητής αναμένεται να σφυρίξει σέντρα του αγώνα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026
19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Ελβετία - Κολομβία , ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1
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