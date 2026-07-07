Αργεντινή - Αίγυπτος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο το απόγευμα της Τρίτης (07/07) στο μεγάλο ματς της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026.

Ο διαιτητής αναμένεται να σφυρίξει σέντρα του αγώνα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026

19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Ελβετία - Κολομβία , ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1