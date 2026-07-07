Μενού

Τηλεθέαση: «Στο κόκκινο» τα ποσοστά της ΕΡΤ2 Σπορ χάρη στον αγώνα Ισπανία - Πορτογαλία

Απογειώθηκαν χθες (6/7) τα ποσοστά τηλεθέασης της ΕΡΤ2 Σπορ χάρη στον αγώνα Ισπανία - Πορτογαλία. Τι νούμερα έκανε το «Μπαμπά, Σ'αγαπώ» του Alpha.

Reader symbol
Newsroom
mundial
Το γκολ που έστειλε την Ισπανία στους «8» | AP Photo
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στο «κόκκινο» η τηλεθέαση της ΕΡΤ2 Σπορ το βράδυ της Δευτέρας (6/7) χάρη στον αγώνα του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας με τα ποσοστά να ξεπερνάνε το 40%, ακόμα και το 50%. 

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό, ο αγώνας Πορτογαλία – Ισπανία σημείωσε μέσο όρο 40,1%, αγγίζοντας το 51% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).

Στο γενικό σύνολο τώρα, το παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 συγκέντρωσε μέσο όρο 36%, με την τηλεθέαση να εκτινάσσεται στο 48,1% κατά το τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).

Να αναφέρουμε πως παρά τα υψηλά ποσοστά του αγώνα, η επιτυχημένη σειρά του Alpha, «Μπαμπά, Σ'αγαπώ», βγήκε «αλώβητη» αφού στο μεν δυναμικό κοινό σημείωσε 19,4%, στο δε γενικό σύνολο 19,2%.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA