Τηλεθέαση: «Στο κόκκινο» τα ποσοστά της ΕΡΤ2 Σπορ χάρη στον αγώνα Ισπανία - Πορτογαλία

Στο «κόκκινο» η τηλεθέαση της ΕΡΤ2 Σπορ το βράδυ της Δευτέρας (6/7) χάρη στον αγώνα του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας με τα ποσοστά να ξεπερνάνε το 40%, ακόμα και το 50%.
Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό, ο αγώνας Πορτογαλία – Ισπανία σημείωσε μέσο όρο 40,1%, αγγίζοντας το 51% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).
Στο γενικό σύνολο τώρα, το παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 συγκέντρωσε μέσο όρο 36%, με την τηλεθέαση να εκτινάσσεται στο 48,1% κατά το τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).
Να αναφέρουμε πως παρά τα υψηλά ποσοστά του αγώνα, η επιτυχημένη σειρά του Alpha, «Μπαμπά, Σ'αγαπώ», βγήκε «αλώβητη» αφού στο μεν δυναμικό κοινό σημείωσε 19,4%, στο δε γενικό σύνολο 19,2%.
- Λύκοι στη Μακεδονία υιοθέτησαν αδέσποτο κουτάβι, και το φροντίζουν καλύτερα από ανθρώπους
- Η μοναδική φορά που ελληνικό δικαστήριο έκρινε μία βομβιστική ενέργεια με πολιτικά κριτήρια
- Ξέσπασε η Ανθή Βούλγαρη: «Αυτό είναι πάρα πολύ κακό να το λέει γυναίκα σε γυναίκα - Συνεννοηθήκαμε;»
- Μία εγκυμοσύνη στις χίλιες: Δύο αδελφές στην Πάτρα γέννησαν την ίδια ημέρα αγόρια, με το ίδιο βάρος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.