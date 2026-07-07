Τηλεθέαση: «Στο κόκκινο» τα ποσοστά της ΕΡΤ2 Σπορ χάρη στον αγώνα Ισπανία - Πορτογαλία

Στο «κόκκινο» η τηλεθέαση της ΕΡΤ2 Σπορ το βράδυ της Δευτέρας (6/7) χάρη στον αγώνα του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας με τα ποσοστά να ξεπερνάνε το 40%, ακόμα και το 50%.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό, ο αγώνας Πορτογαλία – Ισπανία σημείωσε μέσο όρο 40,1%, αγγίζοντας το 51% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).

Στο γενικό σύνολο τώρα, το παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 συγκέντρωσε μέσο όρο 36%, με την τηλεθέαση να εκτινάσσεται στο 48,1% κατά το τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).

Να αναφέρουμε πως παρά τα υψηλά ποσοστά του αγώνα, η επιτυχημένη σειρά του Alpha, «Μπαμπά, Σ'αγαπώ», βγήκε «αλώβητη» αφού στο μεν δυναμικό κοινό σημείωσε 19,4%, στο δε γενικό σύνολο 19,2%.