Αργεντινή - Ελβετία: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Ελβετία τα ξημερώματα της Κυριακής (12/07) για τη φάση των «8» του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 04:00 και με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Θέση στους «4» έχει ήδη εξασφαλίσει η Γαλλία μετά την πρόκριση επί του Μαρόκου. Θα συναντήσει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία - Βέλγιο (10/07, 22:00).

Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Ιουλίου, ο μικρός τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου, ενώ η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πέσει στις 19 Ιουλίου με τον μεγάλο τελικό στο MetLife Stadium.