Άρης - ΑΕΚ LIVE από το Αλεξάνδρειο για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Το Περιστέρι υποδέχεται τον Κολοσσό για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Άρης - ΑΕΚ LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Με την εκτός έδρας νίκη του περασμένου Σαββάτου επί του Κολοσσού, ο Άρης διεύρυνε το νικηφόρο σερί του στους επτά αγώνες και το οποίο καλείται να υπερασπιστεί σε αυτό το ντέρμπι. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν πλέον 10 νίκες στα 12 τελευταία παιχνίδια τους και εξακολουθούν να κυνηγούν την τετράδα της κανονικής περιόδου.

Η ΑΕΚ μετά από το σερί των εννιά νικών της στο Πρωτάθλημα, έχασε δύο από τα τρία τελευταία παιχνίδια της. Προέρχεται από την ήττα στο ματς με το Περιστέρι που ήταν η πρώτη στην οποία υποχρεώθηκε εντός έδρας μετά τις 13 Δεκεμβρίου όταν ο Παναθηναϊκός έφτασε με το διπλό από τη Sunel Arena. Από τότε η «Ένωση» μετρούσε έξι διαδοχικές νίκες ως γηπεδούχος.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Απριλίου

Περιστέρι - Κολοσσός 16:00

Άρης - ΑΕΚ 16:00

Πανιώνιος - Ηρακλής 1600

Προμηθέας - Παναθηναϊκός 18:15

ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 5 Απριλίου

Ολυμπιακός - Μύκονος 13:00

Η κατάταξη της GBL

1. Ολυμπιακός 21-0

2. Παναθηναϊκός 17-5

3. ΑΕΚ 15-6

4. ΠΑΟΚ 13-7

5. Άρης 12-7

6. Περιστέρι 12-9

7. Μύκονος 8-13

8. Ηρακλής 8-13

-----------------------

9. Κολοσσός 7-14

10. Προμηθέας 7-14

11. Καρδίτσα 6-15

12. Πανιώνιος 5-16

-----------------------

13. Μαρούσι 5-17