Άρης - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Μετά από τη νίκη της ΑΕΚ στο Game 1 στη Sunel Arena, η σειρά μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με γηπεδούχο τον Άρη. Η αναμέτρηση Άρης - ΑΕΚ κάνει τζάμπολ στις 17:30 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα, στην έδρα της, επικρατώντας με 87-81 και πλέον θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στο Αλεξάνδρειο. Από την άλλη πλευρά ο Άρης αναζητά την ισοφάριση ώστε να στείλει τη σειρά στο 3ο και τελευταίο παιχνίδι στην Αθήνα. Ο νικητής της σειράς θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό.