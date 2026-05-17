Φαιντανύλη: Γιατί ένα ναρκωτικό πρωταγωνιστεί στις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ

Κρίσιμες ήταν οι συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η τεχνητή νοημοσύνη και η Ταιβάν πρωταγωνιστούσαν στην ατζέντα, όπως ήταν αναμενόμενο.

Ωστόσο, στο τραπέζι έπεσε η συζήτηση για την φαιντανύλη, γεγονός που αποκάλυψε αξιωματούχος στο Politico, την «αόρατη» πτυχή στην αντιπαλότητα Κίνας και ΗΠΑ που αποτελεί αγκάθι στη σχέση τους για χρόνια.

Trump eyes MAGA-friendly fentanyl win in China https://t.co/yUnCAJWYx3 — POLITICO (@politico) May 12, 2026

Τι είναι όμως η φαιντανύλη; Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ισχυρό συνθετικό οπιοειδές, περίπου 50 φορές ισχυρότερο από την ηρωίνη και 100 φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη. Ενώ συνταγογραφείται με ασφάλεια για έντονο πόνο και αναισθησία, η παράνομα παρασκευαζόμενη φαιντανύλη συχνά αναμειγνύεται με ναρκωτικά του δρόμου ή συμπιέζεται σε παραποιημένα χάπια.

Οι υπερβολικές δόσεις ναρκωτικών αλλά κυρίως φαιντανύλης, ήταν η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των Αμερικανών ηλικίας 15 - 44 ετών, ξεπερνώντας τις καρδιακές παθήσεις, τον καρκίνο, τις αυτοκτονίες, τα τροχαία ατυχήματα και την COVID-19 το 2023. Στο αποκορύφωμά τους, κατά την περίοδο 2021–23, οι θάνατοι που σχετίζονταν με τη φεντανύλη ξεπέρασαν τον αριθμό των αμερικανικών απωλειών για ολόκληρο τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Από την Κίνα, στα καρτέλ στο Μεξικό και σε έναν εμπορικό πόλεμο

Οι ΗΠΑ είχαν κάνει σαφές, από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ότι πρέπει να περιοριστούν οι ροές της χημικής ουσίας, από την Κίνα προς τα μεξικανικά καρτέλ που τις επεξεργάζονται σε φαιντανύλη.

Οι θάνατοι από την ουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανήλθαν στους 40.000 το 2025, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Παρόλο που παρατηρείται μείωση σε σχέση με το 2023, όπου άγγιξαν τους 72.776 (περίπου 199 θάνατοι την ημέρα), το νούμερο εξακολουθεί να είναι μεγάλο.

Fentanyl is a scourge that’s killed thousands of Americans. I’m glad there’s progress on halting the spread of fentanyl precursors from China. pic.twitter.com/fruXsnktdy — Steve Daines (@SteveDaines) May 14, 2026

Για τον παραπάνω λόγο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς στην Κίνα με αφορμή τη φαιντανύλη στις αρχές του 2025, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, συνδέοντας άμεσα την εμπορική πολιτική με την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Το timeline των δασμών:

Φεβρουάριος 2025: 10%

10% Μάρτιος 2025: 20%

20% Νοέμβριος 2025: 10% - μετά από συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας για αυστηροποίηση των ελέγχων σε χημικές ουσίες

10% - μετά από συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας για αυστηροποίηση των ελέγχων σε χημικές ουσίες Φεβρουάριος 2026: Κατάργηση δασμών - Κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ



Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν εξετάσει κανείς τα στατιστικά για τους θανάτους από φαιντανύλη, η πτωτική τάση των θανάτων από υπερβολική δόση, μετά την κορύφωσή τους κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, θέτει υπό αμφισβήτηση τον ρόλο των δασμών που επέβαλε η σημερινή κυβέρνηση Τραμπ.

Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ: Το αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα θα μετονομαστεί σε Ντόναλντ Τραμπ

Υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις για τη μείωση των θανάτων που σχετίζονται με τη φαιντανύλη, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Peterson (PIIE):

Θα μπορούσε να είναι ότι το ναρκωτικό έχει ουσιαστικά εξοντώσει τη βάση των χρηστών του

Θα μπορούσε να είναι ότι φάρμακα όπως το Narcan (ναλοξόνη) έχουν μειώσει τη θνησιμότητα από υπερδοσολογία

Θα μπορούσε να είναι ότι η καταστολή έχει βελτιωθεί (εντατικοποίηση επιβολής του νόμου και κρατικών μέτρων)

Ο Τραμπ στις συνομιλίες με τον Σι στο Πεκίνο θα «βρει σε έναν τοίχο»

Ο Τραμπ είναι πιθανό να αντιμετώπισε έναν τοίχο όταν ήρθε στη συζήτηση - της οποίας οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές - η φαιντανύλη κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματικούς που μίλησαν στο Politico.

Και ο λόγος που το Πεκίνο θα μπορούσε να «σνομπάρει» τη συζήτηση είναι ακριβώς επειδή ο Τραμπ έχει χάσει το πάνω χέρι, το βασικό του εργαλείο: τους δασμούς.

Διαβάστε επίσης: Ο Σι κάλεσε τον Τραμπ στο άδυτο της κινεζικής ηγεσίας - Η συναρπαστική ιστορία του Τζονγκνανχάι

«Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με τους δασμούς μείωσε πραγματικά την επιρροή της κυβέρνησης Τραμπ», δήλωσε ο Τζόναθαν Τσιν, πρώην αναλυτής για την Κίνα στη CIA, ο οποίος τώρα βρίσκεται στο Brookings Institutio, ενώ συμπλήρωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας για τη φαιντανύλη έχουν «κολλήσει από τον Οκτώβριο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ στο παρελθόν, έχει πιέσει τον Σι να είναι πιο επιθετικός με τους παραγωγούς φαιντανύλης, ενθαρρύνοντας μεταξύ άλλων την Κίνα να επιβάλει τη θανατική ποινή σε άτομα που καταδικάζονται για την αποστολή του προϊόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αλλά ο Τραμπ, νοιάζεται πραγματικά για τους θανάτους από φαιντανύλη;

Αν ρωτήσεις Αμερικανούς πολίτες για το αν ο Τραμπ «ενδιαφέρεται πραγματικά» για τη φαιντανύλη θα λάβεις διαφορετικές απαντήσεις, ανάλογα με το αν είσαι υπέρ ή κατά του. Οι υποστηρικτές του επισημαίνουν τα επιθετικά μέτρα που θέτουν πρώτα την ασφάλεια.

Ωστόσο, το προοδευτικό μέτωπο, ( και δεδομένου ότι ΗΠΑ και σύστημα υγείας δεν πάνε μαζί θα έλεγε κανείς) υποστηρίζει ότι οι θάνατοι από το ναρκωτικό δεν είναι ο βασικός λόγος που ο Αμερικανός Πρόεδρος «καίγεται για το θέμα».

Ο ρεπουμπλικάνος ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει τη φαιντανύλη ως κύρια δικαιολογία για την επιβολή δασμών σε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους. Στις αρχές του 2025, εφάρμοσε δασμό 25% στον Καναδά και στο Μεξικό και δασμό 10% στην Κίνα, όπως προαναφέρθηκε, απαιτώντας να σταματήσουν τη ροή ναρκωτικών και πρόδρομων χημικών ουσιών.

Επιπλέον, ανέπτυξε αμερικανικές δυνάμεις στη Λατινική Αμερική για να διαταράξει τις επιχειρήσεις των καρτέλ.

Κοινώς, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει πολλά στο «όνομα» της φαιντανύλης.