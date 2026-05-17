Eurovision 2026: Κι όμως, υπάρχει ελληνική λέξη για το «Bangaranga»

Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 και η Dara (Νταρίνα Γιότοβα) η απόλυτη βασίλισσα της Ευρώπης. Ανεβαίνοντας στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, η εκρηκτική ποπ σταρ διέλυσε κάθε κοντέρ, γράφοντας ιστορία με ένα κομμάτι που έχει γίνει ήδη viral .

Αυτό που συνέβη φέτος στη Βιέννη είχε να συμβεί σχεδόν... δύο δεκαετίες. Μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, τα Βαλκάνια κάθονται ξανά στον θρόνο της Eurovision.

Η Dara πέτυχε το απόλυτο double που είχαμε να δούμε εδώ και 9 χρόνια. Κατάφερε να βγει πρώτη ταυτόχρονα και στις επιτροπές και στο κοινό, αφήνοντας μηδενικά περιθώρια αμφισβήτησης για το ποιο είναι το αφεντικό της φετινής διοργάνωσης.

Τι σημαίνει τελικά το «Bangaranga»;

Το ethnic κομμάτι που έχει κολλήσει στο μυαλό κάθε Eurofan έχει έναν τίτλο που προέρχεται από τη μακρινή Τζαμάικα και την τοπική αργκό (Jamaican Patois).

«Bangaranga»: Μια εκρηκτική κατάσταση που απελευθερώνει τον άνθρωπο.

Αν αναρωτιέστε πώς μεταφράζεται όλο αυτό το τζαμαϊκανό vibe στα ελληνικά με μία και μόνο λέξη, η απάντηση έρχεται απευθείας από την αρχαία ελληνική γραμματεία και το θέατρο: Κάθαρση.

Ή, αν το θέλουμε σε πιο σύγχρονη εκδοχή, ένα «ξεσήκωμα».

Η ελληνική «υπογραφή» πίσω από τον θρίαμβο

Το «Bangaranga» δεν έγινε τυχαία παγκόσμιο chart-topper. Πίσω από την παραγωγή του κρύβεται μια διεθνής dream team τριών κορυφαίων δημιουργών με τεράστια εμπειρία.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο δικός μας, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος έβαλε τη «χρυσή» του σφραγίδα, μαζί με τον Ρουμάνο hitmaker Monoir και τη Νορβηγίδα Anne Judith Stokke Wik.