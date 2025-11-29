Άρης - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Θεσσαλονίκη και το «Κλ. Βικελίδης» συνεχίζεται σήμερα 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Εκεί ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΛ με το παιχνίδι να κάνει σέντρα στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Ο Άρης μετά από την ήττα του στη Ν. Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική, θέλει το θετικό αποτέλεσμα ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος στη μάχη για την είσοδό τους στην 4άδα. Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στην 7η θέση με 3 νίκες και 4 ισοπαλίες σε 11 αγώνες.

Από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες με την τελευταία της νίκη να είναι στις 25/10 στις Σέρρες. Η ομάδα της Λάρισας μετρά μόλις μία νίκη και 4 ισοπαλίες σε 11 αγώνες.