Άρης - Αστέρας Τρίπολης LIVE: Για τη 10η αγωνιστική στη Super League

Τον Αστέρα Τρίπολης υποδέχεται σήμερα ο Άρης για τη 10η αγωνιστική της Super League και θέλει να βάλει τέλος στο σερί των ανεπιτυχών του αποτελεσμάτων. Η αναμέτρηση Άρης - Αστέρας Τρίπολης αρχίζει στις 15:00 με μετάδοση από το Novasports 2 και LIVE από το Gazzetta.
Άρης - Αστέρας Τρίπολης LIVE
Ο Άρης αγνοεί τη νίκη στη Super League από τις 20 Σεπτεμβρίου όταν και είχε νικήσει εκτός έδρας την Κηφισιά και έκτοτε μετρά μόνο ισοπαλίες και ήττες, με αποτέλεσμα να έχει υποχωρήσει στη βαθμολογία. Το Σάββατο στην προπόνηση στο «Κλ. Βικελίδης» βρέθηκε και ο Θόδωρος Καρυπίδης ο οποίος συζήτησε τόσο με τον Μανόλο Χιμένεθ όσο και με τον Ρούμπεν Ρέγες.
Από την άλλη πλευρά η ομάδα της Τρίπολης βρίσκεται στη 12η θέση με μόλις 6 βαθμούς, με την πρώτη νίκη να έρχεται την προηγουμένη αγωνιστική κόντρα στον ΟΦΗ.
