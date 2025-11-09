Με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα βάλει τέλος στα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα ο Άρης, υποδέχεται την Κυριακή τον Αστέρα Τρίπολης. Η αναμέτρηση Άρης - Αστέρας αρχίζει στις 15:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 2.

Ο Άρης αγνοεί τη νίκη στη Super League από τις 20 Σεπτεμβρίου όταν και είχε νικήσει εκτός έδρας την Κηφισιά και έκτοτε μετρά μόνο ισοπαλίες και ήττες, με αποτέλεσμα να έχει υποχωρήσει στη βαθμολογία. Το Σάββατο στην προπόνηση στο «Κλ. Βικελίδης» βρέθηκε και ο Θόδωρος Καρυπίδης ο οποίος συζήτησε τόσο με τον Μανόλο Χιμένεθ όσο και με τον Ρούμπεν Ρέγες.

Από την άλλη πλευρά η ομάδα της Τρίπολης βρίσκεται στη 12η θέση με μόλις 6 βαθμούς, με την πρώτη νίκη να έρχεται την προηγουμένη αγωνιστική κόντρα στον ΟΦΗ.

Η αποστολή του Αστέρα για το ματς με τον Άρη