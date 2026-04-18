Άρης - Βόλος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Θεσσαλονίκη και το «Κλ. Βικελίδης» συνεχίζεται σήμερα η 2η αγωνιστική στα Super League Playoffs (5-8) με τον Άρη να υποδέχεται τον Βόλο. Η αναμέτρηση Άρης - Βόλος κάνει σέντρα στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Μέχρι την 1η Μαρτίου 2025 δεν υπήρξε ισοπαλία σε 13 αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες και στις δύο έδρες. Τότε αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της σεζόν 2024-25, ενώ ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε και το μεταξύ τους παιχνίδι για τη φετινή σεζόν στον Βόλο. Με γηπεδούχο τον Άρη, όμως, δεν υπάρχει ακόμη ισοπαλία μεταξύ τους και στις 8 αναμετρήσεις έχουν επικρατήσει έξι φορές οι Κίτρινοι και δύο φορές η ομάδα της Μαγνησίας.

Στα δώδεκα από τα 16 μεταξύ τους παιχνίδια και στις δύο έδρες έχει σκοράρει μόνο ο ένας από τους δύο. Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό σε νίκη, ήταν στις 3 Μαΐου 2023 όταν είχαν βρεθεί αντιμέτωποι για τα Playoffs των θέσεων 1-6 και ο Άρης επικράτησε με 4-2. Η άλλη ήταν πάλι σε νίκη του Άρη στον Βόλο στις 7 Νοεμβρίου 2021 για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος όπου οι Κίτρινοι επικράτησαν με 2-1. Οι άλλες δύο φορές που βρήκαν γκολ και οι δύο ήταν στις δύο ισοπαλίες τους με 1-1 στον Βόλο.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Απριλίου

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Βόλος 19:00

Η βαθμολογία των Playoffs (5-8)

5. Λεβαδειακός 22

6. Βόλος 17

7. ΟΦΗ 17

8. Άρης 16