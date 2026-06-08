Ένας από τους κορυφαίους καταζητούμενους της Αυστραλίας, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, συνελήφθη στην Ελλάδα, 27 και πλέον χρόνια μετά τη θανατηφόρα δολοφονία με μαχαίρι ενός πατέρα από το Σίδνεϊ.

Ο Δαλαμάγκας , 55 ετών σήμερα, αναζητείται από την αστυνομία από τότε που ο Τζορτζ Γιαννόπουλος μαχαιρώθηκε στον λαιμό και την κοιλιά ενώ προσπαθούσε να διαλύσει έναν καβγά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Pariziana στο Μπέλμορ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, την Ημέρα των ANZAC το 1999.

Ο Δαλαμάγκας συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές την Κυριακή (7/6) στο Αίγιο, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει και το αυστραλιανό 7News.

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Όταν στέρεψε η «τύχη» του

Ταξίδευε με τον 86χρονο πατέρα του και την 47χρονη σύντροφό του όταν η αστυνομία σταμάτησε το όχημά τους κατά τη διάρκεια ενός τακτικού ελέγχου στον δρόμο.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο Δαλαμάγκας παρείχε ψευδή στοιχεία ταυτότητας και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε μαζί του το απαραίτητο έγγραφο. Ο πατέρας και η σύντροφός του φέρονται να υποστήριξαν τους ισχυρισμούς του.

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Ωστόσο, οι αρχές χρησιμοποίησαν το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της ΕΛΑΣ, το οποίο αποκάλυψε ότι ο άντρας που είχαν μπροστά τους καταζητείτο με κόκκινη αγγελία της Ιντερπόλ που εκδόθηκε από την Αυστραλία.

Σε έρευνα του οχήματος φέρεται να βρέθηκαν ένα τόξο και πέντε βέλη, δύο μαχαίρια, ένας φορητός υπολογιστής, τρεις συσκευές αποθήκευσης USB και 13 κινητά τηλέφωνα.

Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν όπλα και ψευδείς δηλώσεις, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες έκδοσης που συνδέονται με την Κόκκινη Αγγελία της Ιντερπόλ. Ο πατέρας και η σύντροφός του συνελήφθησαν επίσης και κατηγορήθηκαν για υπόθαλψη φυγά.

Τζέιμς Δαλαμάγκας - 27 χρόνια στη «γύρα»

Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον Δαλαμάγκα την επόμενη μέρα του θανάτου του Γιαννόπουλου, αλλά δεν εντοπίστηκε ποτέ. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας πίστευε εδώ και καιρό ότι διέφυγε στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το μέσο, ο Δαλαμάγκας παρέμεινε απαρατήρητος υιοθετώντας το ψευδώνυμο Αντώνιος Τζίμας και ζώντας σε ένα σπίτι περιτριγυρισμένο από ψηλούς τοίχους και σκύλους φύλαξης.

Η οικογένεια του Γιαννόπουλου ευχαρίστησε τις αυστραλιανές και ελληνικές αρχές για τις προσπάθειές τους, λέγοντας ότι η σύλληψη τους έδωσε ελπίδα ότι «η δικαιοσύνη μπορεί επιτέλους να αποδοθεί».

«Ελπίζουμε τώρα ότι οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της Ελλάδας θα συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την επιστροφή του Τζέιμς Νταλαμάγκα στην Αυστραλία για να αντιμετωπίσει το αυστραλιανό δικαστικό σύστημα και να απαντήσει στις κατηγορίες που σχετίζονται με τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου», ανακοίνωσαν οι συγγενείς.