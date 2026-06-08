Ο μυστηριώδης οικισμός στη Θεσσαλονίκη που εγκαταλείφθηκε με το που φτιάχτηκε το πρώτο σπίτι

Περίπου 20' με το αμάξι ή αλλιώς 8 χιλιόμετρα έξω από το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται μια τεράστια εγκαταλελειμμένη περιοχή που θυμίζει περισσότερο, απόκοσμη και έρημη βάση πυρηνικών δοκιμών.

Εκεί υπάρχουν ασφαλτωμένοι δρόμοι, φρεάτια, δίκτυο απορροής βρόχινων νερών, κολώνες για φωτισμό, γήπεδο μπάσκετ. Σήμερα, δεν είναι παρά ρημαγμένες υποδομές που μαρτυρούν πως υπήρχαν κάποτε, άλλα σχέδια για το μέρος.

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Πρόκειται για τη Ζώνη Ενεργούς Πολεοδομίας Κισσού (Ζ.Ε.Π.), που βρίσκεται ανάμεσα στο Πανόραμα και τον Χορτιάτη και είναι ένα πρότζεκτ που ξεκίνησε την δεκαετία του '80 αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Η ιστορία της εγκαταλελειμμένης ΖΕΠ Κισσός

Η ιστορία ξεκινά το 1984, όταν και είχε συστήθηκε η εταιρεία «Κισσός», στην οποία συμμετείχαν η τότε κοινότητα του Χορτιάτη (σημερινός Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη) και ο οικοδομικός συνεταιρισμός των Μηχανικών του ΤΕΕ.

Μόλις λίγο καιρό νωρίτερα, με δικαστικές αποφάσεις και δύο Προεδρικά Διατάγματα, η έκταση είχε χαρακτηριστεί χορτολιβαδική, τα οποία ανάβουν το πράσινο φως για την πολεοδομική αξιοποίησή της.

Το 1985, όταν οι αρμόδιες αρχές θα εκδώσουν την άδεια για την πολεοδομική αξιοποίηση του σημείου. Τότε ξεκινούν τα έργα υποδομής και χτίζονται δρόμοι, πεζοδρόμια, κολώνες φωτισμού, μέχρι και γήπεδο μπάσκετ, σε στόχο να εξελιχθεί σε έναν κανονικό, κατοικήσιμο οικισμό.

Τη δεκαετία του '90 όμως τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Δημιουργήθηκε διαμάχη μεταξύ της εταιρείας, της κοινότητας Χορτιάτη (του σημερινού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη) και οικολογικών ομάδων, για το αν η περιοχή είναι δασική ή αν ο οικισμός μπορεί να προχωρήσει. Τελικά η υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ δεν μπαίνει ποτέ, με αποτέλεσμα το 1995 η έκταση να χαρακτηριστεί ξανά ως δασική - αναδασωτέα.

Μέχρι και σήμερα, η περιοχή έχει μείνει ίδια, όπως αφέθηκε μετά την παύση των εργασιών.