Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φιλοδοξούσε να περάσει ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο στη Βοστώνη, όπου είχαν reunion οι συμφοιτητές του από το Χάρβαρντ. Προγραμμάτιζε να γυρίσει σήμερα και να κάνει μια πρώτη συζήτηση με τους συνεργάτες του για τις αλλαγές στην κυβέρνηση που κυοφορούνται. Πριν φύγει είχε προλάβει να κάνει μια πρώτη συζήτηση με τον Παύλο Μαρινάκη για την προοπτική να πάει στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Μεταφορών που είναι ομολογουμένως μια καλή θέση για να κάνει φινάλε πριν τις εκλογές ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όμως η διαρροή της πληροφορίες και τα οργιώδη σενάρια του Σαββάτου έφεραν προσωρινό πάγωμα στον σχεδιασμό. Κοινώς, αν ο Μητσοτάκης δεν βρει πρόσωπο για τη θέση του Μαρινάκη που να πληροί τα κριτήρια, μπορεί και να πάει σε πιο φειδωλές αλλαγές.

Οι επιλογές και η απροθυμία μεγάλων αλλαγών

Ένα πράγμα έχω καταλάβει, ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει να κάνει μεγάλες αλλαγές. Θα πάει ένας άνθρωπος στη θέση του Κυρανάκη, αν αυτός είναι ο Μαρινάκης τότε θα πάει και ένας άνθρωπος στη θέση του Μαρινάκη με στοιχεία πολιτικότητας, πέρα από την επικοινωνιακή ικανότητα. Θα μπει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου και φαβορί για τη θέση του Νίκου Ταγαρά στο Περιβάλλοντος είναι ο πρώην δήμαρχος Λαμιέων και βουλευτής Φθιώτιδας Γιώργος Κοτρωνιάς. Μέχρι εκεί, καθώς ο Μητσοτάκης δεν θέλει να ταράξει όλο το κυβερνητικό σχήμα στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Τώρα, ως προς τα ονόματα για εκπρόσωπο άκουσα πολύ αυτό του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, πρέπει να σας πω όμως ότι το θεωρώ μάλλον δύσκολο. Μια άλλη λύση είναι της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρας Σδούκου που έχει πάρει φύλλο πορείας για την Α’ Αθηνών, όμως στην προκειμένη περίπτωση λείπει ένα στοιχείο πολιτικού βάρους. Πάντως, μια φορά θα αλλάξει εκπρόσωπο ο Μητσοτάκης και γι’ αυτό δεν θα βάλει βουλευτή που χρειάζεται σταυρό και έχει περιορισμό εμφανίσεων στα ΜΜΕ στην προεκλογική περίοδο.

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Ο Θεοδωρικάκος και τα σενάρια

Ένα σενάριο που επίσης έπαιξε αρκετά θα ήταν να μπει στο Μαξίμου ο Θεοδωρικάκος σε ρόλο υπουργού Επικρατείας με συντονιστικές και στρατηγικές αρμοδιότητες. Αυτό συζητήθηκε πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο, όμως δείχνει να έχει μικρές πιθανότητες. Άλλωστε το Ανάπτυξης έχει μεταξύ άλλων βαρύ χαρτοφυλάκιο για την ακρίβεια-όπου τα αποτελέσματα δεν τα λες και θεαματικά-ενώ μια μετακίνηση του θα επέφερε και άλλες καραμπόλες, καθώς θα έπρεπε να βρεθεί ένας υπουργός για το χαρτοφυλάκιο. Κοινώς, πολλή φασαρία στο τέλος, αν και ο Τάκης έχει και εντός κυβερνητικού επιτελείου αρκετούς υποστηρικτές.

Ο Πολάκης χωρίς κάρτα για την ψηφοφορία

«Πόρτα» στην ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής «έφαγε» ο Παύλος Πολάκης. Όπως μαθαίνω ο σφακιανός βουλευτής το πρωί του Σαββάτου πήγε στο πάγκο με τις διαπιστεύσεις προκειμένου να παραλάβει την δική του κάρτα για να συμμετάσχει στο κορυφαίο όργανο της Κουμουνδούρου, ωστόσο τον ενημέρωσαν πως δεν υπήρχε το όνομα του στη λίστα. Και αυτό γιατί πλέον εφόσον δεν είναι βουλευτής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μέλος της ΚΕ. Του επέτρεψαν να λάβει μέρος ως απλό μέλος του κόμματος και επομένως στην ψηφοφορία δεν είχε κάρτα να σηκώσει.

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Τα ασημικά και η προίκα του ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί αυτό που ενδιαφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ στη δεδομένη στιγμή να είναι το πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει για ενότητα, ωστόσο και η «προίκα» του δεν είναι αμελητέα. Το κόμμα μέχρι και το 2029 δικαιούται τις επιχορηγήσεις για τα ποσοστά που πήρε ως αξιωματική αντιπολίτευση στις προηγούμενες εθνικές εκλογές αλλά και τις ευρωεκλογές. Έτσι το γεγονός πως μέχρι να στηθούν οι επόμενες ευρωκάλπες θα υπάρχουν χρήματα που θα λαμβάνει και συγχρόνως είναι ένα κόμμα με κτίρια, δομές, εργαζόμενους, κομματικά μέσα και ρυθμισμένα χρέη θα ζωντανέψει και πάλι τη συζήτηση που θα γίνει τον Σεπτέμβρη για το πώς θα συνεργαστεί με το κόμμα Τσίπρα. Επομένως τίποτα ακόμη δεν έχει τελειώσει.

Η Ελλάδα προεδρεύει στην… Ανατολική Μεσόγειο

Μια ιδιαίτερα σημαντική υπουργική συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στην Ουάσιγκτον, με την Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Με κοινή πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Αμερικανού ομολόγου του Κρις Ράιτ, συνεδριάζουν στην αμερικανική πρωτεύουσα οι Υπουργοί Ενέργειας Αιγύπτου, Ιορδανίας, Κύπρου, ΗΠΑ και Ελλάδας, με τη συμμετοχή του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μάλιστα, η Ελλάδα έχει την προεδρία του East Mediterranean Gas Forum, ενός θεσμού που επανενεργοποιείται για πρώτη φορά μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ατό επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ο Σταύρος Παπασταύρου: η Ελλάδα μπορεί να γίνει η γέφυρα που ενώνει τον Ατλαντικό με την Ανατολική Μεσόγειο, ανοίγοντας δρόμους διακρατικής συνεργασίας και αρτηρίες αμοιβαίας προόδου και ευημερίας.