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«Έχει ένα sex appeal ακαταμάχητο» - Η παρουσιάστρια που για τον Βασάλο είναι η πιο σέξυ Ελληνίδα

Ο Κώνσταντίνο Βασάλος αποκάλυψε ποια είναι για εκείνον η πιο σέξυ Ελληνίδα της showbiz αυτή τη στιγμή.

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Κωνσταντίνος Βασάλος
Κωνσταντίνος Βασάλος | GLOMEX / ALPHA
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Για το τι γίνεται στην προσωπική του ζωή αλλά και το ποια είναι η πιο σέξυ Ελληνίδα για εκείνον αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, καθώς βρέθηκε μπροστά από την κάμερα του Πρωινού.

«Πάντα η προσέγγιση διά ζώσης είναι καλύτερη απ’ το να είναι το απρόσωπο στα social media, γεια σου, πού είσαι, τι κάνεις και τα λοιπά. Όποιος έχει το θάρρος και προσεγγίζει τον άνθρωπο που τον ενδιαφέρει, για μένα είναι το καλύτερο πράγμα απ’ το να τον προσεγγίζεις μέσω social», είπε αρχικά.

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή και τον λόγο για τον οποίο δεν το δημοσιοποιεί όταν βρίσκεται σε σχέση, είπε: «Ο λόγος είναι ότι δεν νομίζω ότι αφορά κάποιον η προσωπική μου ζωή. Κάποια στιγμή θα ανεβάσουμε κάτι, ρε παιδί μου, αλλά δεν χρειάζεται να είναι όλα φόρα».

Σε ερώτηση για το αν θα έκανε σχέση με μεγαλύτερη γυναίκα, απάντησε: «Είμαι 36… Ποτέ μη λες ποτέ! Τι να σου πω, δεν ξέρω… Ο έρωτας δεν βλέπει ηλικία, οπότε τι να σου πω… Μπορεί, ξέρω ‘γω».

Στη συνέχεια αφέφερε ποια είναι για εκείνον η πιο ωραία Ελληνίδα: «Η πιο ωραία Ελληνίδα; Πολύ δύσκολη ερώτηση. Ή πιο σέξι Ελληνίδα, ε; Παιδιά, είναι η Σίσσυ Χρηστίδου. Δεν το λέω επειδή δουλεύουμε μαζί. Έχει ένα… δεν ξέρω, έχει ένα sex appeal το οποίο είναι ακαταμάχητο!», δήλωσε.

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου αν σχεδιάζει να παντρευτεί κάποια στιγμή απάντησε:

«Κάποια στιγμή θα παντρευτώ κι εγώ… Τι θα κάνω; Θα βολευτώ… Τι να κάνω, ξέρεις τώρα, αφού δεν με θέλει η Dua, τι να κάνω… Θα βρω κι εγώ το άλλο μου μισό κάποια στιγμή».

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