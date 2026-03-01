Άρης: Εγκλωβισμένοι στο Άμπου Ντάμπι παίκτες της Κ18 λόγω των επιθέσεων στην περιοχή

Παίκτες της ομάδας μπάσκετ της Κ18 του Άρη βρίσκονται εγκλωβισμένοι από εχθές (28/02) στο Άμπου Ντάμπι, όπου συμμετείχαν σε τουρνουά της Euroleague.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μονακό, το ματς διακόπηκε αρχικά στο πρώτο δεκάλεπτο και οριστικά στο ημίχρονο λόγω αναχαίτισης πυραύλων από επίθεση σε αμερικανική βάση κοντά στο γήπεδο.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι οριστικό για το πότε θα επιστρέψουν.
Ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε πως οι μισοί θα επέστρεφαν απόψε και οι υπόλοιποι αύριο (02/03).
Η αποστολή βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές για το πότε θα μπορούν με ασφάλεια να γυρίσουν στην Ελλάδα.
